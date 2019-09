Nebeneinander rechts abbiegen klappte nicht - Zusammenstoß

Beim Rechtsabbiegen übersah der Fahrer eines Sattelzuges, dass sich ein 75-Jähriger mit seinem Auto rechts neben ihn gestellt hatte.

Ein 75 Jahre alter Autofahrer aus Ludwigsau und ein 44-jähriger Lkw-Fahrer wollten am Donnerstagnachmittag um 16.24 Uhr vom Parkplatz eines Rasthofes in die Straße „An der Haune“ nach rechts abbiegen. Während der Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug wartete, bis die Straße frei war, fuhr der Ludwigsauer mit seinem Pkw rechts neben den Sattelzug und blieb dort stehen. Als der 44-Jährige dann losfuhr, übersah er den rechts neben ihm wartenden Pkw. Bei der Kollision der beiden Autos entstand ein Schäden in Höhe von 6000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Am Lkw entstand nach Angaben der Polizei kein erkennbarer Sachschaden. (red/zac)

Quelle: Hersfelder Zeitung