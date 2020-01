Bürgermeister Hilmes über Straßenbeiträge: "Dafür sollte sich das Land schämen"

So macht er normalerweise Mittagspause: Ralf Hilmes kann sich auch in seiner Pause nur schwer von seiner Arbeit trennen, wie er sagt. Da er nicht weit vom Rathaus entfernt wohnt, isst der 54-Jährige mittags oft zuhause – mit Akten und Laptop. Wenn die Zeit knapp ist, reicht ihm auch mal ein Teller mit Weihnachtsgebäck.

2019 war ein turbulentes Jahr für Ralf Hilmes. Wir haben mit Nentershausens SPD-Bürgermeister über Straßenbeiträge, die ärztliche Versorgung und seinen Skiunfall gesprochen.

Der Jahreswechsel ist die Zeit des Rückblicks und der Vorausschau. Wir haben die Bürgermeister im Altkreis Rotenburg nach ihren persönlichen und politischen Einschätzungen gefragt. Heute: Ralf Hilmes (SPD) aus Nentershausen.

Herr Hilmes, was sind Ihre guten Vorsätze für das neue Jahr?

Zum Wohle der Bürger möchte ich die konstruktive Zusammenarbeit mit der Gemeindevertretung auf einem hohen Niveau halten. Ich werde mich auch dafür einsetzen, dass die Vereine und örtlichen Organisationen weiterhin unterstützt werden. Ich möchte, dass sie auch in Zukunft die öffentlichen Einrichtungen wie bisher entgeltlos nutzen können.

Lassen Sie uns auf 2019 zurückschauen: Eines der am kontrovers diskutiertesten Themen waren die Straßenbeiträge. Sind Sie froh, dass sie in Nentershausen nun abgeschafft sind?

Oh ja, das war ein heißes Thema. Ich bin sehr froh, dass wir sie abgeschafft haben. Allerdings ist das Thema bei einzelnen Bürgern auch jetzt noch in der Diskussion. Immerhin hatten wir seit Anfang der Neunzigerjahre Straßenausbaubeiträge abgerechnet, haben nun eine Stichtagsregelung. Das gefällt nicht allen.

Grundsätzlich hätte ich mir mehr Unterstützung vom Gesetzgeber gewünscht. Mit der nun verabschiedeten Soll-Kann-Regelung lässt die Regierung die Kommunen allein. Damit hat das Land den Weg frei gemacht für Unfrieden in den Städten und Gemeinden. Dafür sollte sich das Land schämen. Mir wäre es lieber gewesen, wenn man uns Geld für den Straßenbau gegeben hätte. Uns hätten 60 000 bis 80 000 Euro pro Jahr gereicht.

Vor der Bürgermeisterwahl 2018 hatten Sie das Ziel ausgegeben, die ärztliche Versorgung aufrechterhalten zu wollen. In Nentershausen gibt es jetzt noch eine Arztpraxis. Hinzu kommt der Medibus, eine rollende Arztpraxis, der montags und dienstags insgesamt sieben Stunden in der Gemeinde Halt macht. Zufrieden dürften Sie damit nicht sein, oder?

Nein, das reicht mir nicht. Fakt ist, dass wir in Nentershausen unterversorgt sind. Das haben die Kassenärztliche Vereinigung und die Landesregierung inzwischen auch erkannt und den Medibus ins Leben gerufen. Das ist gut. Aber er kann nur ein ergänzendes Angebot sein. Ein Bus, der zwei halbe Tage im Ort ist, kann niemals einen Arzt ersetzen, der 50 bis 60 Stunden die Woche arbeitet.

Wie wollen Sie dieses Problem lösen?

Wir brauchen mehr allgemein praktizierende Ärzte in der Region. Dafür kämpfen wir mit Cornberg, Herleshausen und Sontra unter dem Dach des neuen interkommunalen Gesundheitsversorgungszentrums. Damit erhoffen wir uns eine Initialzündung, die im besten Fall dazu führt, dass sich Ärzte hier niederlassen und es in den Gemeinden Satellitenpraxen geben wird. Die Voraussetzungen dafür sind in unserer Gemeinde bestens. Wir haben ja zwei Ärztehäuser. Uns fehlen nur die Ärzte.

Im Oktober ist das sanierte Dorfgemeinschaftshaus in Nentershausen eingeweiht worden. Ein Großteil des Geldes floss aus dem Stadtumbauprogramm des Zweckverbandes Interkommunale Zusammenarbeit. Das Programm ist nun ausgelaufen. Wo kommt künftig das Geld für große Projekte her?

Wir prüfen gerade eine Verlängerung des Programms. Darüber hinaus werden wir uns weitere Programme dahingehend anschauen, ob sie für unsere Bedürfnisse in Frage kommen.

Schauen wir voraus: Was werden 2020 die wichtigsten Projekte in Nentershausen?

Wir müssen in den Brandschutz in unseren Feuerwehrgerätehäusern investieren. Und natürlich wird die ärztliche Versorgung eines der Hauptthemen sein. Ich gebe erst Ruhe, wenn Nentershausen nicht mehr unterversorgt ist.

Im neuen Jahr steht auch die Entscheidung zum Windpark Nentershausen-Wildeck an.

Diese Entscheidung belastet unsere Gemeinde sehr. Der Standort des Windparks wird von den Bürgern nicht angenommen. Wir hatten ja einen Standort im Bereich Dens/Mönchhosbach ausgewiesen, der in der Bevölkerung akzeptiert war. Das ging aber aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht. Durch die Änderung des Regionalplans soll der Windpark nun mitten im Wald entstehen – dort sehen wir allerdings natur- und brandschutzrechtliche Bedenken.

Im Gemeindeparlament sagten Sie kürzlich, es sei schön, in dieser Gemeinde Bürgermeister zu sein. Wie meinten Sie das?

Wenn ich beobachte, welche Schlammschlachten allein bei den Straßenausbaubeiträgen in anderen Kommunen geschlagen werden, bin ich wirklich gerne Bürgermeister in Nentershausen. Die Zusammenarbeit hier ist sachlich und konstruktiv.

Wann haben Sie zuletzt bereut, Bürgermeister zu sein?

Noch nie. Sonst hätte ich mich nicht noch ein drittes Mal aufstellen lassen. Ich denke oft drüber nach, ob ich meiner Frau nicht zu viel zumute, ob ich mir zu viel Zeit für die Gemeinde nehme. Doch so ein Amt fordert vollen Einsatz – wer den nicht leistet, verliert die Akzeptanz im Ort.

Im März hatten Sie einen schweren Skiunfall in Österreich. Wie sehr schränkt er Sie noch ein?

Dieser Unfall hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen. Ich habe einen komplizierten Oberarmtrümmerbruch erlitten, musste mehrfach operiert werden, zuletzt kurz vor Weihnachten. Ich bin immer noch stark eingeschränkt, meine Frau bindet mir den Schlips. Ich komme aber unverändert zur Arbeit und habe trotz allem im zurückliegenden Jahr viel geschafft. Auch, weil mich meine Frau unterstützt hat.

Werden Sie noch einmal auf die Piste gehen?

Das kann ich im Moment schwer abschätzen. Wenn es mein Genesungsprozess zulässt, werde ich es aber wieder tun, Skifahren macht mir einfach zu viel Spaß.

Angenommen, Ihnen erscheint eine gute Fee und erfüllt Ihnen drei Wünsche – welche wären das?

Ganz oben auf meiner Liste stünde eine bessere ärztliche Versorgung in Nentershausen. Dann würde ich mir Geld vom Land wünschen, um den Straßenausbau in der Gemeinde weiter voranzutreiben. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle dem Klimawandel unaufgeregt und mit Sachverstand begegnen würden, unter Berücksichtigung nicht nur ökologischer, sondern auch ökonomischer Aspekte. Wir können nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen.

Zur Person

Ralf Hilmes (54) lebt seit seiner Geburt in Nentershausen. Er ist seit 2007 Bürgermeister seiner Heimatgemeinde. Der SPD-Politiker ließ sich zunächst bei Kali und Salz zum Bergmechaniker ausbilden. Später folgten Studiengänge zum Bergtechniker und Umweltschutztechniker in der Abfallwirtschaft in Bad Hersfeld. Der Hobbyschreiner und Eintracht-Frankfurt-Fan ist seit vier Jahren verheiratet. Seine Frau Ute arbeitet als Krankenschwester im Klinikum Fulda.