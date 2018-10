Mittelalter-Fans feierten großes Fest an der Tannenburg in Nentershausen

Plastik und Baumwolle waren verboten

+ © Achim Meyer Einzug in die Burg: Flankiert von Rittern passieren Musiker das Burgtor. © Achim Meyer

Nentershausen. Eine Herzogin auf Kreuzzug, Gaukler auf Münz-Jagd und Ritter in Rüstung: Rund um die Tannenburg in Nentershausen fand am Wochenende ein Mittelalterfest statt.