Waldhessen-Darts-WM: Pfeile flogen bis nach Mitternacht

Weißenhasel. 128 Teilnehmer und ein rappelvolles Dorfgemeinschaftshaus: Die erste Auflage der "Waldhessen-Darts-WM" in Nentershausen war für die Veranstalter ein voller Erfolg.

Max Hopp, in Darts-Kreisen auch als „Maximiser“ bekannt, ist das größte deutsche Darts-Talent. Benjamin Scherp aus Germerode (Werra-Meißner-Kreis) trägt deshalb bei der „Waldhessen-Darts-WM“ nicht ganz zufällig ein T-Shirt mit dem nicht zu übersehenden Schriftzug „Maximiser“, und er eifert seinem Vorbild gewaltig nach.

+ Interviews: Auch ein Kamerateam von RTL wohnte dem Spektakel bei. Unser Foto zeigt Reporter Tim Ellrich im Gespräch mit den HAD-lern Patrick Ecke, Ines Stauffenberg und Meik Große © Wilfried Apel

Das Turnier fand am Samstag erstmals im dafür wie geschaffenen, irgendwie aber auch schon wieder zu kleinen Bürgerhaus von Weißenhasel statt, bestens organisiert von den Hart-am-Dart-Cracks der Darts-Abteilung der SG Rockensüß/Königswald. Insbesondere Meik Große und Patrick Ecke haben wochenlang „geackert“ und ein stattliches Teilnehmerfeld von 128 Spielern und ein paarmal so viel Fans ins Haseltal gelockt.

Mit weiteren Organisatoren sitzen die beiden über einem großen Plan, auf dem der Ablauf des Turniers minutiös vorgeplant ist. Es wird in Form einer „Doppel-K.-o.-Runde“ gespielt. Alle Erstrunden-Gewinner spielen so lange gegeneinander, bis nur noch einer übrig ist, und dass alle Erstrunden-Verlierer so lange gegeneinander spielen, bis auch bei ihnen nur noch einer übrig ist. Der Gewinner-Gewinner und der Verlierer-Gewinner spielen dann im Finale um den ersten Platz.

Benjamin Scherp (16) hat am späten Nachmittag schon zweimal gewonnen. Damit hat er es in seinem Spielerfeld bis unter die letzten 32 gebracht. Das erkennen auch Jacob Andjelic, Noel Oumard und Jan Eric Schulz aus Kassel an, die durch Flyer und Spiele gegen die Mannschaft der Gastgeber auf das Turnier aufmerksam geworden sind. Sie spielen in der Fuldametropole bei den „Glorious Basdarts“, und Jacob gehört sogar dem U-18-Nationalteam an.

+ Sieger beim Nachwuchs: Manuel Scherp © Wilfried Apel

Alle drei stellen lobend heraus, dass die an zehn „Boards“ stattfindenden Spiele gleichmäßig verteilt sind, so dass jeder in etwa gleich lang auf sein nächstes Spiel warten muss. Wenn er nicht schnell mal in den Keller geht, wo „Practise-Boards“ zum Üben aufgehängt sind.

Dort hat sich gerade Ramona Witzel aus Nentershausen umgeschaut. Als gebürtige Weißenhaselerin will die Kindergartenerzieherin auf dem Laufenden sein, und wer weiß: Vielleicht haben ihre beiden Jungs Marian (3) und Elian (4 Monate) ja irgendwann mal Lust, kleine Pfeile auf runde Scheiben zu werfen und die vorgegebene Anfangspunktzahl von 501 nach einem für Erstbeobachter undurchschaubaren System auf 0 zu reduzieren. Diese Lust hat Christian Wagner vom HAD-Cornberg-Thekenteam schon lange. Mit seiner originellen Mütze fällt er gleich auf, und natürlich wird auch das ins Haseltal gekommene Team des RTL-Hessen-Regionalmagazins auf ihn aufmerksam. Reporter Tim Ellrich und Kameramann Sassan Haschemi sind überrascht, dass das Bürgerhaus brechend voll ist und dass so viele Damen mit von der Partie sind. Der Zufall will es, dass sie miterleben, wie Benjamin Scherps Bruder Manuel (13) im Finale der Jugendlichen gegen Noel Becker gewinnt.

+ Alle Spiele im Blick: Veranstalter der ersten „Waldhessen-Darts-WM“ war „Hart-am-Dart“, die Darts-Abteilung der SG Rockensüß/Königswald, mit Meik Große (vorn) und Patrick Ecke. © Wilfried Apel

Die zehn Spielerinnen und Spieler des DC Flying Widders aus Widdershausen beobachten das Ganze von ihrem mit Getränken bestückten Stehtisch aus. „Wir wollen noch ein paarmal gewinnen“, unterstreicht Teamchef Marco Patzelt: „So weit uns die Pfeile tragen!“ Ihr jüngster Player, Paul Schimmelpfennig, ist übrigens gerade mal elf Jahre alt.

Um 1.45 Uhr stand der Sieger fest: Stephan Balogh aus Bad Hersfeld

Fast zwölf Stunden dauerte es, bis am frühen Sonntagmorgen um 1.45 Uhr Stephan Balogh aus Bad Hersfeld als Gewinner der ersten „Waldhessen-Darts-WM“ feststand. In einem hochklassigen, von Thomas Mangold als „Caller“ geführten Finale, setzte er sich gegen Rojeen Dehyar durch. Dessen Team vom DC Melsungen stellte die erfolgreichste Mannschaft, und auch die Cornberger HAD-ler konnten mit ihrem Abschneiden zufrieden sein, stellten sie mit Albert Cavas doch den Fünftplatzierten. Insgesamt wurden zehn Preise vergeben, und Mit-Organisator Patrick Ecke ist sich sicher, dass es 2020 eine weitere WM geben wird: „Wir würden das Turnier gerne und über Jahre hinweg als Anlaufpunkt für Darts-Begeisterte in der Region etablieren. Fast 400 nach Weißenhasel Gekommene und durchweg positive Rückmeldungen sind für alle Mitwirkenden Bestätigung und Anreiz, dieses Event zu wiederholen