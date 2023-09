Obersuhler feiern ausgelassen ihre Kirmes

Von: Clemens Herwig

Mit den Fahnen voran: von links Simeon Koch, Philipp Schäfer und Pascal Messer hatten bei bestem Festzug-Wetter schwer zu schleppen. Viele weitere © Kost-Siepl, Stefan

Festzug bei der Kirmes in Wildeck-Obersuhl soll künftig wieder wachsen.

Obersuhl – Ein volles Festzelt schon am Donnerstag, 1500 Besucher bei der Ballermann-Party am Freitag, der Bierathlon durch den Rhäden am Samstag und ein Festzug durch den Ort mit 32 Gruppen als Höhepunkt am Sonntag: Die Obersuhler Kirmesgesellschaft ist zufrieden mit dem zurückliegenden Heimatfest-Wochenende.

Erstmals fand der Fassanstich bereits am Eröffnungstag statt: „Es war ein großer Erfolg“, sagt der Vorsitzende Jonas Barzov – nach dem traditionellen Umspielen strömten die Besucher zum Festplatz am Rhäden.

Beim Festzug am Sonntag bewiesen die Obersuhler wieder einmal die Strahlkraft ihrer Kirmes: Viele umliegende Dörfer schickten Teilnehmer-Gruppen auf die Strecke durch den Wildecker Ortsteil – natürlich auch, um für die eigenen Veranstaltungen zu werben. Auch die Zuschauer standen dicht an dicht entlang der Festzugstrecke. Viele Anwohner hatten auf Aufforderung der Kirmesgesellschaft zudem ihre Straßenzüge für den Zug durch den Ort bunt geschmückt.

Zur Wahrheit gehört aber auch: „Es wird immer schwieriger, Teilnehmer aus dem Ort zu bekommen“, sagt Heinrich „Henner“ Kesten am Montagnachmittag. Er organisiert den Festzug seit 33 Jahren. Der Mitgliederschwund, mit dem die Vereine landauf, landab zu kämpfen haben, mache sich auch in Obersuhl bemerkbar. Dennoch habe es noch am Festzugsonntag bereits zwei Rückmeldungen von örtlichen Vereinen gegeben, dass sie im kommenden Jahr wieder dabei sein wollen. „Wir wissen also heute schon, dass es wieder besser wird“, sagt Henner Kesten – und verabschiedet sich zurück zum Bierzapfen beim Kirmesausklang. (Von Clemens Herwig)

Die Kleinsten bringen Farbe rein: Auch der Obersuhler Kindergarten war am Sonntag mit einem bunten Festzugbeitrag dabei. © Kost-Siepl, Stefan

Spitze per Straßenschild: Christian Schneider witzelte auf Kosten der Nachbarn – hinten der Erntewagen der Kirmesgesellschaft. © Stefan Kost-Siepl

Da wirste närrisch: Kilian Ries und Wiebke Brell vom Obersuhler Carneval Verein verteilten Getränke an die Zuschauer und sorgten für Stimmung an der Strecke. © Kost-Siepl, Stefan