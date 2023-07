Ehemaliges Arhöna-Haupthaus in Hohenroda heißt jetzt „Ungefrorenes Höfchen“

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Komplett umgestaltet: Frank Ungefroren im ehemaligen Seminar- und Veranstaltungsraum von Arhöna, der jetzt das Café des Ungefrorenen Höfchens beherbergt. © Jan Eisenberg

Statt des Arhöna-Signets prangt nun der Schriftzug „Ungefrorenes Höfchen“ an der Außenfassade des Fachwerkensemble an der Mansbacher Oststraße in Hohenroda.

Mansbach – Anstelle des früheren Arhöna-Signets prangt nun der Schriftzug „Ungefrorenes Höfchen“ an der Außenfassade – und auch sonst hat sich im und um das aus dem dem 17. Jahrhundert stammende Fachwerkensemble an der Mansbacher Oststraße einiges getan.

Im Dezember 2021 haben Sonja und Frank Ungefroren das frühere Hauptgebäude der ehemaligen alternativen Freizeitanlage erworben und rund eineinhalb Jahre lang – weitgehend in Eigenarbeit – renoviert und umgebaut. „Feiertage gab es für uns in dieser Zeit nicht“, blickt Frank Ungefroren zurück.

Mit ihrem „Höfchen“ haben sich der ausgebildete Elektriker und frühere Kickers-Offenbach-Fußballer sowie die gelernte Krankenschwester einen Lebenstraum erfüllt. Die beiden 50-Jährigen kommen aus dem Raum Offenbach/Seligenstadt und hatten sich im Umkreis von etwa 150 Kilometern nach einer geeigneten Immobilie für ihr Konzept umgesehen, das sie selbst so beschrieben: „Wir möchten hier Urlaub jenseits der alltäglichen Hotelkultur bieten.“ Gastronomen, die früher eine Vereinsgaststätte führten, stießen schließlich auf das Inserat der Arhöna-Immobilie.

Das 1996 von Berliner Kabarettisten und Autor Uwe Weinzierl als alternative Kultur-, Freizeit- und Tourismuseinrichtung gegründete Projekt hatte sich zu einem Zentrum für Pferdetraining nach der Natural-Horsemanship-Methode, die umgangssprachlich auch „Pferdeflüstern“ genannt wird, entwickelt.

Bekannt war der Reiterhof in der Region durch seine großen Pferdefeste. Später wurde eine Zucht spanischer Pferde aufgebaut und es gab Versuche, den örtlichen Tierpark aufzuwerten. Im Laufe der Zeit war es allerdings zu Zerwürfnissen zwischen den Aktiven, wirtschaftlichen Problemen sowie Auseinandersetzungen mit dem Verpächter der Reitanlagen-Grundstücke gekommen (unsere Zeitung berichtete). Unter anderem mit Hinweis auf das Alter der verbliebenen Beteiligten wurde die Anlage 2021 zum Verkauf angeboten.

Von den früheren Betreibern wollen sich Sonja und Frank Ungefroren mit einem neuen, eigenen Konzept bewusst absetzen. Deutlich wird das nicht zuletzt an zahlreichen Veränderungen auf dem Areal: So wurde der frühere Seminar- und Veranstaltungsraum im Obergeschoss der ehemaligen Scheune zu einem an sechs Tagen pro Woche für Touristen und Einheimische geöffneten Café umgestaltet. Im „Stöberstübchen“ auf der ehemaligen Bühne, wird das Paar künftig ein wechselndes Sortiment regionaler Präsente anbieten. Im Erdgeschoss, das früher Küche und Speisesaal beherbergte, haben die Betreiber nun ihre eigene Wohnung eingerichtet.

Komplett runderneuert wurden auch die aus Arhöna-Zeiten übernommenen Zirkuswagen auf der angrenzenden Wiese mit Grillplatz – alle ausgestattet mit kleinem Bad und Küchenzeile, sowie die beiden Ferienwohnungen. Insgesamt verfügt das „Ungefrorene Höfchen“ über rund 25 Betten, hinzukommen soll noch ein Wohnmobilstellplatz.

Im Blick haben Sonja und Frank Ungefroren vor allem Urlauber, die nach außergewöhnlichen, naturnahen Unterkünften in der Vorderröhn suchen. Dort fühlt sich auch das Betreiberpaar angekommen und von den Einheimischen in dem Hohenrodaer Ortsteil herzlich aufgenommen. (Jan-Christoph Eisenberg)