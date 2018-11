Unfall in Salzberg: Mit Auto gegen Baum geprallt

Auf der Landesstraße 3157 bei Salzberg in Richtung Oberaula ist am frühen Dienstagnachmittag ein Auto gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 13.30 Uhr.

Am Steuer des Autos saß ein junger Mann aus Bad Hersfeld. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache von der durch den Wald führenden Fahrbahn ab. Das Fahrzeug, ein VW Touran, rutschte dabei über die Leitplanke gegen einen Baum.

Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 10.000 Euro an.

Weitere Personen waren nach derzeitigem Kenntnisstand nicht an dem Unfall beteiligt, heißt es.

Die Polizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Telefon 06621/932 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist. (red/nm/yk)