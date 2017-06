Unfall mit drei Autos und Verletzten zwischen Unter- und Obergeis

Untergeis/Obergeis. Zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten Autos und mehreren Verletzten ist es am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Untergeis und Obergeis gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen von der Unfallstelle befuhr die Fahrerin eines Mercedes SUV die B 324 in Richtung Bad Hersfeld. Zwischen Obergeis und Untergeis platzte am Mercedes plötzlich der linke Vorderreifen. Das Fahrzeug schleuderte nach links in den Gegenverkehr, touchierte einen entgegen kommenden Mercedes Vito und kam auf der Gegenfahrbahn im Flutgraben zum Stehen.

Der Fahrer des mit zwei Personen besetzten Mercedes Vito verlor durch die Berührung die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte und krachte frontal in die Schutzplanke auf der Gegenfahrbahn. Im gleichen Augenblick kam eine Autofahrerin mit ihrem Peugeot aus Obergeis entgegen und krachte in die Beifahrerseite des Vito. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin in Vito eingeschlossen und schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus Aua aus dem Fahrzeugwrack befreit werden.

+ Nach einem Unfall zwischen Untergeis und Obergeis musste die Landesstraße voll gesperrt werden. © TVNews Hessen

Auch die Fahrerin des Peugeots wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Unfreiwilliger Zeuge des Unfalls wurde der Ehemann der Fahrerin des SUV, er fuhr mit einem Wohnmobil hinter seiner Frau und musste bei dem Unfall hilflos zusehen. Der Fahrer des Vitos klagte während der Unfallaufnahme über Schmerzen. Er wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B324 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es bildete sich aufgrund des Feierabendverkehrs aus Bad Hersfeld ein kilometerlanger Stau. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Am Vito und am Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (yk)