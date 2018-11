Weihnachtsbäume brennen auf Lastzug: Zufall verhindert größeren Schaden

Neuenstein. Ein glücklicher Zufall hat am Mittwochmorgen beim Brand eines Lastwagens auf der A 7 zwischen Bad Hersfeld-West und Kirchheim größeren Schaden verhindert.

Der Fahrer eines mit Weihnachtsbäumen beladenen Sattelzuges bemerkte gegen. 6.50 Uhr Rauch an der Tandemachse seines Fahrzeuges und hielt unmittelbar an der Kreuzeichenbrücke auf dem Standstreifen an. Sofort schlugen Flammen aus der Ladefläche und griffen auf die Plane und Ladung über. Die Besatzung eines Feuerwehrfahrzeuges aus dem Landkreis Kassel, das unmittelbar hinter dem Sattelzug fuhr, bemerkte ebenfalls das Feuer und stoppte hinter dem Sattelzug.

Während der Fahrer die Zugmaschine vom Auflieger trennte, begannen die Feuerwehrleute, die mit ihrem Löschfahrzeug auf dem Weg zu einem Fahrsicherheitstraining nach Gründau/Lieblos unterwegs waren, den Löschangriff. Mit dem Schnellangriffsrohr brachten sie das Feuer schnell unter Kontrolle. Wie Kirchheims Gemeindebrandinspektor Thomas Schneemilch auf Anfrage mitteilte, wurde dadurch ein großer Schaden abgewendet. Während der Anfahrtszeit der Kirchheimer Feuerwehr hätte sich das Feuer vermutlich auf dem gesamten Auflieger ausgebreitet.

Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle hatte Thomas Schneemilch das Großtanklöschfahrzeug aus Bad Hersfeld nachgefordert. Es brach jedoch die Einsatzfahrt ab, da das Feuer dann bereits gelöscht war.

Schneemilch bedankte sich bei den Feuerwehrleuten aus dem Landkreis Kassel für ihren schnellen Einsatz und lud sie noch auf einen Kaffee ins Kirchheimer Gerätehaus ein. Danach setzten sie ihre Fahrt zum Fahrsicherheitstraining fort. (yk)