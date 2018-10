Neuer Bahn-Fahrplan: Bebra verliert IC-Verbindung

Hersfeld-Rotenburg. Für Bahnreisende ab Bad Hersfeld ändert sich beim Fahrplanwechsel am 9. Dezember kaum etwas. In Bebra entfällt dagegen der IC zwischen Leipzig und Düsseldorf.

Das hat es lange nicht gegeben: Wenn am Sonntag, 9. Dezember, der neue Fahrplan der Deutschen Bahn für den Fernverkehr in Kraft tritt, dann brauchen sich Pendler und Reisende ab Bad Hersfeld nicht umzugewöhnen: Alle Verbindungen und Zeiten bleiben wie bisher bestehen.

Anders ist es in der Eisenbahnerstadt Bebra: Der IC auf der Mitte-Deutschland-Linie von Leipzig oder Weimar nach Köln/Düsseldorf entfällt.

ICE hält alle zwei Stunden in Bad Hersfeld

Für Bad Hersfeld ist die Beibehaltung des bisherigen Fahrplans eine gute und schlechte Nachricht zugleich: So ist die Kreisstadt nach wie vor alle zwei Stunden Haltepunkt der ICE-Linie Frankfurt/M.-Dresden und umgekehrt. Auch die frühmorgendlichen Pendler-Verbindungen in die Main-Metropole bleiben unverändert.

Die Anschlüsse am Knotenpunkt Erfurt in Richtung Berlin werden mit dem neuen Fahrplan zum Teil besser, die Wartezeiten betragen hier rund eine halbe Stunde. Am schnellsten ist ein später Abendzug (21.36 Uhr) mit direktem Umsteigen, der Berlin in weniger als drei Stunden erreicht.

Die von der Bahn angekündigte Direktverbindung von Saarbrücken in die Hauptstadt fährt nur einmal am Tag und hält weder in Fulda noch in Bad Hersfeld, ist also für die Region ohne Bedeutung. Umgekehrt ist die Anbindung von Bad Hersfeld an Berlin attraktiver: Täglich um 19.28 Uhr fährt ein durchgehender ICE, in der Nacht zum Montag gibt es einen direkten Intercity. Wer allerdings nach Norden möchte, muss von Bad Hersfeld aus mit der Regionalbahn erst nach Kassel oder Fulda.

Nur noch zwei Intercitys halten in Bebra

Bebra wurde im Fernverkehr bisher zweimal täglich in jede Richtung mit Intercity-Zügen ins Rheinland und nach Sachsen bedient. Ab 9. Dezember beschränkt sich das Angebot jedoch auf lediglich zwei IC-Züge, die morgens von Kassel nach Gera und abends umgekehrt fahren.

Von Karl Schönholtz

Rubriklistenbild: © Gudrun Schankweiler-Ziermann