Neues Ortsschild von Hohenroda-Glaam ist schon wieder verschwunden

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Der Rahmen ist wieder leer: Unbekannte haben erneut das Ortschild des Hohenrodaer Ortsteils Glaam entwendet. © Jan Eisenberg

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate haben Unbekannte das Ortsschild am östlichen Rand des Hohenrodaer Ortsteils Glaam entwendet.

Hohenroda-Glaam - Erstmals verschwunden war die Namenstafel an der Kreisstraße nach Unterbreizbach im vergangenen Februar. Einige Monate zuvor war bereits das westliche Eingangsschild von Mansbach abhandengekommen. In beiden Fällen hatte die Straßenbauverwaltung Hessen Mobil, in deren Zuständigkeit die Beschilderung an Landes- und Kreisstraßen fällt, zunächst provisorisch Verkehrszeichen zur Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 50 aufgestellt und die Ortsschilder bei einer externen Firma nachfertigen lassen. Denn anders als beispielsweise Baustellen- oder Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder sind diese laut Hessen-Mobil-Sprecher Nico Beck nicht vorrätig in den Straßenmeistereien gelagert.

Im April hatten Mitarbeiter von Hessen Mobil laut Beck das neue Glaam-Ortsschild montiert. Ende vergangener Woche machten Passanten unsere Zeitung und den Hohenrodaer Gemeindebauhof erstmals auf das neuerliche Fehlen der Tafel aufmerksam.

Ob der oder dieselben Täter am Werk waren wie im Februar oder sich durch den damaligen Medienrummel nun Trittbrettfahrer zum Schilder-Klau angespornt fühlten, darüber kann auch Bürgermeister Andre Stenda nur spekulieren. Eine schlüssige Erklärung dafür, warum offenbar ausgerechnet das Ortsschild des 74-Seelen-Dorfes so begehrt ist, hat auch der Rathauschef nicht. „Vielleicht sollte man überlegen, solche Schilder offiziell als Souvinier zu verkaufen, damit sie niemand stehlen muss“, regt er jedoch augenzwinkernd an.

Die Kosten für ein neues Ortsschild sind laut HessenMobil-Sprecher Nico Beck mit einem zweistelligen Betrag überschaubar, dennoch sei ihr Verschwinden ärgerlich. Hessen Mobil habe deshalb bereits vergleichbare Diebstähle zur Anzeige gebracht und behalte sich diese Möglichkeit stets vor. Der Diebstahl eines Schildes wird laut ADAC als Straftat geahndet. Nach Auskunft von Nico Beck gibt es durchaus Wege und Möglichkeiten, Schilder zu sichern und Diebstähle zumindest zu erschweren – unter anderem durch die Verwendung von sogenannten Abreißmuttern. „Insgesamt ist aber festzustellen, dass ein hundertprozentiger Schutz auch dadurch leider nicht gewährleistet werden kann. Mitunter werden die Ortschilder sogar samt des Pfostens oder durch das Abtrennen von Laschen gestohlen“, merkt der Hessen-Mobil-Sprecher an.

Ein Freibrief für Raser ist fehlendes Ortsschild nicht: In der Straßenverkehrsordnung heißt es in Paragraf drei zwar lediglich: „Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auch unter günstigsten Umständen innerhalb geschlossener Ortschaften für alle Kraftfahrzeuge 50 km/h.“ Das Oberlandesgericht Hamm hat dazu in einem Urteil aus dem Jahr 2015 allerdings klargestellt, dass eine geschlossene Ortschaft bei fehlendem Ortsschild dort beginnt, wo eine geschlossene Bauweise eindeutig erkennbar anfängt. (Jan-Christoph Eisenberg)