Ersthelfer retten Verletzten aus brennendem Fahrzeug auf der A5

Dramatische Szenen haben sich nach einem Unfall auf der A5 zwischen dem Rasthof Rimberg und dem Hattenbacher Dreieck abgespielt. Ersthelfer retteten einen Schwerverletzten.

Zu dem Unfall kam es am Mittwoch gegen 16.45 Uhr in Richtung Hattenbacher Dreieck. Ein Sattelzugfahrer war dort im dreispurigen Bereich auf der rechten "Kriechspur" unterwegs. Weil diese endete, wollte er in die Mitte wechseln, wobei er aber verkehrsbedingt abbremsen musste. Von hinten näherte sich just in diesem Moment ein Sprinter. Beide Fahrzeuge prallten zusammen und der Sprinter schleifte noch etwa 150 Meter an der Schutzplanke entlang.

+ Schwerer Unfall auf der A5: Ersthelfer verhinderten noch Schlimmeres. © TV-news Hessen/Krannich

Der Sprinterfahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und ersten Informationen nach schwer verletzt. Noch Schlimmeres verhinderte die hervorragende Arbeit von mehreren Ersthelfern, denn der Sprinter fing auch noch an zu brennen. Mit mehreren Feuerlöschern gingen die unerschrockenen Helfer zu Werke, auch ein Lkw-Fahrer, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war, hielt an und half, ebenso halfen Polizisten beim Löschen.

Die Feuerwehr konnte den Verletzten schließlich befreien. Er wurde per Hubschrauber nach Gießen geflogen.

Zwei Helfer wurden bei ihrem Einsatz ebenfalls verletzt, sie erlitten unter anderem Schürfwunden. Sie wurden per Rettungswagen ins Hersfelder Krankenhaus gebracht. (yk/nm)

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.