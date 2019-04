Ersthelfer retten Verletzten aus brennendem Fahrzeug auf der A5

Dramatische Szenen haben sich nach einem Unfall auf der A5 zwischen dem Rasthof Rimberg und dem Hattenbacher Dreieck abgespielt. Ersthelfer retteten einen Schwerverletzten.

Aktualisiert um 20 Uhr. Zu dem Unfall kam es am Mittwoch gegen 16.35 Uhr unmittelbar hinter der Rastanlage Rimberg in Fahrtrichtung Hattenbacher Dreieck/A7.

Wie ein unfallbeteiligter Sattelzugfahrer mitteilte, befuhr er auf der A5 den rechten von drei Fahrstreifen, die so genannte Kriechspur für Lkw, die am Rimberg endet. Der Fahrer wich auf den mittleren Fahrstreifen aus, musste aber aufgrund eines Staus die Geschwindigkeit erheblich reduzieren. Nur wenige Sekunden später krachte ein Kleintransporter in das linke Heck des Sattelaufliegers.

Durch die Wucht des enormen Aufpralls wurde der Fahrgastraum des Transporters völlig zerquetscht und dieser nach links gegen die Mittelschutzplanke abgewiesen. Wegen des hohen Geschwindigkeitsüberschusses rutschte das lenkungsunfähige Fahrzeug noch circa 150 Meter an der Schutzplanke entlang, bevor es zum Stillstand kam.

+ Kurz nach dem Unfall: Ersthelfer verhinderten noch Schlimmeres. © TV-news Hessen/Krannich

Mehrere Lkw-Fahrer eilten an das verunglückte Fahrzeug und versuchten dem eingeklemmten Fahrer zu helfen. Zwischenzeitlich begann das Fahrzeug zu brennen. Von allen Seiten holten die Ersthelfer Feuerlöscher und Wasserflaschen herbei, um den Fahrer zu schützen.

Im Inneren des Fahrzeugs begannen auf der Ladefläche Warnfackeln zu brennen. Die Ersthelfer räumten unter Einsatz aller Kräfte und ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit den Laderaum des Transporters leer. Absperrmaterial, Aggregate, Gasflaschen und viele Werkzeuge für Arbeiten auf einer Straßenbaustelle mussten ausgeräumt werden, um von der Ladefläche aus an den Fahrer zu kommen.

Fahrer erlitt schwere Verletzungen

Nach nur kurzer Zeit traf dann auch die Feuerwehr aus Kirchheim an der Einsatzstelle ein und löste die Ersthelfer am Fahrzeug ab. Mit schwerem Gerät wurde der Fahrer aus dem Fahrzeugwrack befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Die Verletzungen waren so schwer, dass der Fahrer mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

+ Helfer warfen Werkzeuge aus dem Fahrzeug, um an den Verletzten zu gelangen. © TV-news Hessen/Krannich

Als langsam die Anspannung fiel, bemerkten auch zwei der Ersthelfer, dass sie sich bei dem Rettungseinsatz verletzt hatten. Sie wurden medizinisch versorgt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Entsetzt waren die Ersthelfer darüber, dass viele Autofahrer vorbeifuhren und mit ihrem Handy Fotos von der Einsatzstelle machten.

Ein großes Lob gab es indes von Polizei und Feuerwehr für die Ersthelfer, denn ohne ihren selbstlosen Einsatz wäre der Fahrer des Kleintransporters in seinem Fahrzeugwrack verbrannt, heißt es. (yk)