66-Jährige erschreckt sich auf A7 beim Überholen und kommt ins Schleudern

Eine 66-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen beim Überholen mehrerer Lkw auf der A7 bei Niederaula ins Schleudern geraten und gegen eine Betonwand geprallt.

Laut Polizei hatte sich die Frau aus München erschreckt, weil sie einem der Lastwagen zu nahe gekommen war. Beim Gegensteuern verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Die Münchnerin war gegen 7.10 Uhr zwischen dem Hattenbacher Dreieck und Niederaula in Richtung Kassel unterwegs. Als sie beim Überholen ins Schleudern geriet, prallte das Fahrzeug zunächst links in die Betonleitwand und von dort in die gegenüberliegende Leitplanke. Dort kam das Auto zum stehen.

Die 66-Jährige und ihr 56 Jahre alter Beifahrer erlitten einen leichten Schock. Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn vorübergehend gesperrt.

