Hochwasser überflutet Breitenbach am Herzberg - Straßen unter Wasser

Pegel steigen nach Dauerregen

+ © Foto: TVnewsHessen/Krannich Die Hauptstraße in Breitenbach/H. steht unter Wasser. © Foto: TVnewsHessen/Krannich

Wegen des Dauerregens steigen die Pegelstände an der Fulda. Die Leitstelle hat das Unwettermodul ausgelöst. In Breitenbach am Herzberg stehen Straßen unter Wasser.