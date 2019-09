Hund beißt 71-jährigen Radfahrer in Niederaula

Halter konnte ermittelt werden

+ © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Rettungswagen © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Ein 71-jähriger Radfahrer aus Breitenbach am Herzberg ist am Samstag in Niederaula von einem freilaufenden Hund in das rechte Bein gebissen worden. Der Halter wurde ermittelt.