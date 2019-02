Maskierter griff 22-Jährige in Niederaula an

Niederaula – Von einer maskierten Person ist eine 22-jährige Frau aus Niederaula am Freitagnachmittag angegriffen worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die junge Frau verließ um 16.30 Uhr kurzzeitig ihreWohnung in der Altstadt, um in einem nahegelegenen Schuppen den Hausmüll zu entsorgen. Als sie sich in unmittalbarer Nähe des Schuppens befand, trat von hinten eine maskierte Person an sie heran und verletzte sie mit einem spitzen Gegenstand am rechten Knie. Die Verletzungen waren nach Angaben der Polizei oberflächlich.

Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung konnte die 22-Jährige nicht abgeben. (red/zac)

Die Polizei Bad Hersfeld bittet um sachdienliche Hinweise unter z 0621)320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Rubriklistenbild: © dpa-avis