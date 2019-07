Audi von der Landstraße geschleudert: Dunkler Wagen überholt Radler und gerät auf Gegenfahrbahn

Unfall am Dienstag zwischen Niederaula und Hattenbach: Ein unbekannter Autofahrer überholte Radler, ein entgegenkommende Audifahrer musste ausweichen und landete in der Böschung.

Der Unfall ereigente sich gegen 16.10 Uhr auf der Hattenbacher Straße zwischen Niederaula und Hattenbach.

Der Fahrer eines Audis befuhr die Hattenbacher Straße in Richtung Niederaula. Zeitgleich befuhren zwei Radfahrer und ein dunkler Pkw die Straße in Richtung Hattenbach. Als sich die Radfahrer am Anfang einer nicht voll einsehbaren Rechtskurve befanden, wurden sie nach Aussage der Polizei von einem dunklen Wagen der in Richtung Hattenbach fuhr, überholt.

Wie die Radfahrer weiter bei der Polizei angaben, fuhr in diesem Moment aus der Gegenrichtung der Audi in die Kurve ein, sah den dunklen Pkw auf sich zukommen und wich nach rechts auf die Bankette aus. Im weiteren Verlauf schleuderte der Audi über die Straße, kam in die Böschung, schleuderte einige Meter und wurde von dort etwa drei 3 Meter hoch mit dem Heck gegen eine dicke Buche geschleudert.

Radler kümmerten sich um verletzten Audifahrer

+ © TVnews-Hessen Nach dem Aufprall rutschte der Audi noch etwa 20 Meter einen Abhang hinunter bevor er zum Stehen kam. Der Fahrer konnte sich ohne fremde Hilfe aus dem Fahrzeugwrack befreien, krabbelte zurück auf die Straße, wo er von den Radfahrern in Empfang genommen und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut wurde. Der schwer verletzte Audifahrer wurde mit dem Rettungswagen und Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gefahren.

Straße für die Rettungsarbeiten voll gesperrt

Die ebenfalls zur Unfallstelle alarmierte Feuerwehr aus Niederaula sicherte die Unfallstelle und klemmte an dem verunglückten Audi die Batterie ab. Während der Rettungsarbeiten musste die Straße in beiden Richtungen voll gesperrt werden.

Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden, am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wie die Polizei weiter an der Unfallstelle mitteilte, muss der Fahrer des dunklen Wagen den Unfall nicht unbedingt bemerkt haben.

Polizei bittet um Hinweise

Darum bittet die Polizei um Hinweise. Welcher dunkle Pkw ist am Dienstagnachmittag gegen 16.10 Uhr die Hattenbacher Straße von Niederaula in Richtung Hattenbach gefahren und hat zwei Radfahrer überholt. (yk)

Hinweise an die Polizeistation in Bad Hersfeld unter Tel. 06621/9320.