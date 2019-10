Gas-Pkw in Flammen: "Flashover" - Feuerwehrleute mussten sich in Sicherheit bringen

Einsatz in Niederaula

+ © TV-News Hessen Die Flammen breiteten sich schnell aus: In Niederaula brannte ein mit Gas betriebener Pkw. © TV-News Hessen

Einen gasbetriebenen Mercedes musste die Feuerwehr am Dienstag in Niederaula löschen. Dabei kam es zu einem "Flashover". Die Einsatzkräfte mussten sich in Sicherheit bringen.