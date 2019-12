Noch mehr Aussteller, noch mehr Besucher: Adventsmarkt bei Rotpunkt

Über 120 Stände in beheizter Halle

+ © Birgit Kimpel Bei bester Stimmung und Kauflaune platzte die große Rotpunkt-Halle an beiden Tagen des Adventsmarkts sprichwörtlich aus allen Nähten. © Birgit Kimpel

Noch mehr Aussteller, noch mehr Besucher: Der Adventsmarkt auf dem Gelände der Firma Rotpunkt in Niederaula ging am Wochenende in die zweite Runde und bot den mehreren Tausend Besuchern eine große Vielfalt.