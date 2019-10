Ein Dorf ohne Dorflinde: Niederguder Naturdenkmal musste vor Sturm gefällt werden

Kein schönes Bild: Die Niederguder Dorflinde lag in den vergangenen zwei Wochen in ihre Einzelteile vor der Kirche. Unser Foto zeigt Richard Berge (links) und Ortsvorsteher Gerhard Anacker.

Der Schock hat sich mittlerweile gelegt. Aber dass alles so schnell ging, tut vielen Niedergudern immer noch weh.

Wegen einer Sturmwarnung musste die von einem Pilz befallene Dorflinde vor zwei Wochen kurzfristig gefällt werden.

„Es ist so wie bei einem Freund oder Angehörigen, der stirbt: Wenn man sich drauf einstellen kann, kann man Abschied nehmen. Die Möglichkeit hatten wir leider nicht“, sagt Ortsvorsteher Gerhard Anacker. Denn am Freitagmorgen vor zwei Wochen galt es, keine Zeit zu verlieren. Als Frank Dittmar – beim Landkreis für Naturdenkmäler – aus dem Urlaub zurückkam, hatte er eine Sturmwarnung auf dem Schreibtisch. Darin wurde explizit davor gewarnt, dass die Auswirkungen der Böen auf Bäume, die noch Blätter haben und dem Wind so zusätzliche Angriffsfläche bieten, groß sein werden. Der Kreis-Angestellte rief beim Ortsvorsteher an, und schon zwei Stunden später wurde mit den Arbeiten an dem Baum begonnen, der 1838 vom Dorfschullehrer Schmidtkunz gepflanzt wurde.

+ So sah der Baum 2013 aus, als die Niederguder 175 Jahre Dorflinde feierten. © Achim Meyer

„Die Firma hatte den Auftrag, dass keinesfalls mehr abgeschnitten wird als notwendig“, sagt Dittmar. Doch außer dem Stumpf blieb kaum etwas übrig – fast alle dickeren Äste der Linde waren hohl. Ein Resultat des Befalls mit Brandkrustenpilz. Häuser wären durch einen Umsturz der Linde zwar nicht gefährdet gewesen, der Verkehr auf der Ortsdurchgangsstraße aber sehr wohl. Dittmar überlegte, ob der Baum noch zu retten sei, indem man die Straße für die Zeit des Sturms sperrt. Das ging aber nicht, weil sonst – wegen einer Baustelle – kein Weg mehr nach Obergude geführt hätte. „Ich hätte auch heulen können, aber mir blieb keine Wahl“, sagt Dittmar.

Die Schäden an der Linde waren schon lange bekannt. Der Landkreis hatte den Baum deswegen schon deutlich zurückgeschnitten. Ein neues Gutachten darüber, wie stabil der Baum noch ist, hätte nun wieder angestanden – lag aber noch nicht vor.

Ortsvorsteher Anacker und Richard Berge können die Gründe für das Fällen der Linde nachvollziehen. „Wenn wir früher etwas gewusst hätten, hätte man aber vielleicht noch mal ein Lindenfest feiern können. Die Sicherheit geht aber natürlich vor“, sagt Berge. Die Linde war für das Dorf als Treffpunkt identitätsstiftend. Nun wollen die Einwohner aber, dass auch der Stumpf verschwindet, um Platz für etwas Neues zu machen, sagt Anacker. Allerdings steht auch der Stumpf weiterhin als Naturdenkmal unter der Verantwortung des Landkreises. Kreis-Mitarbeiter Dittmar kündigt an, dass mit dem Ortsbeirat darüber gesprochen werden soll, was damit geschehen soll.

Die Äste, die für Autofahrer ein Sichthindernis dargestellt hatten, wurden am Donnerstag weggeräumt.