Obersbergchöre und Blechbläser begeistern bei Abschlusskonzert der Festspielsaison in der Stiftsruine

Von: Ute Janßen

Stimmungsvoller Ausklang der Festspiel-Saison: Die Abschlusskonzerte des Chores der Modell- und Gesamtschule Obersberg und des Blechbläser-Ensembles der GSO, der MSO und der Konrad-Duden-Schule fanden am Wochenende in der Stiftsruine statt. © Ute Janssen

Mit zwei komplett ausverkauften Konzerten zum Abschluss der Festspiel-Saison begeisterten die Obersberg-Chöre und das Blechbläser-Ensemble in der Stiftsruine.

Bad Hersfeld – „Irgendwie ist es jedes Jahr dasselbe, aber doch immer wieder anders“ – so brachte Chorleiter Ulli Meiß es zu Beginn des Festspiel-Abschlusskonzertes des Chores der Modell- und Gesamtschule Obersberg und des Blechbläser-Ensembles der GSO, der MSO und der Konrad-Duden-Schule auf den Punkt: Die Besucherinnen und Besucher in der komplett ausverkauften Stiftsruine konnten sich – wie schon in den vergangenen Jahren – auf einen lebendigen, begeisternden, bunten und fröhlichen Konzertabend freuen.

Aus alt vertrauten Melodien und frisch Einstudiertem, Volksliedern, Popsongs und alten Schlagern hatte Meiß mit seinen Helferinnen und Helfern ein abwechslungsreiches Programm mit Ohrwurm- und Gänsehautgarantie zusammengestellt, das den Funken der Begeisterung deutlich sicht- und hörbar überspringen ließ.

Leider, so konstatierte Ulli Meiß zu Beginn des Konzertes, seien nicht, wie angekündigt rund 170 Mitwirkende auf der Bühne. 35 Mitwirkende seien kurzfristig wegen Corona-Infektionen ausgefallen, sodass Programmänderungen notwendig geworden seien. Dennoch war es erfreulich, dass trotz des Termins am letzten Ferienwochenende so viele musikbegeisterte und -begeisternde junge Menschen auf der Bühne standen – unter ihnen viele aus den unteren Jahrgängen der Mittelstufe aber auch einige Ehemalige. Ulli Meiß konnte sich trotz aller Ausfälle wie in den vergangenen Jahren auf eine sehr stabile und klanglich wirkungsvolle Mischung aus ganz jungen und reiferen Stimmen stützen. Die Klavierbegleitung lag in den bewährten Händen von Anne Rill, Jan Braun unterstützte Meiß passagenweise in der Leitung des Bläserensembles.

Als Gesamtchor, aber auch in Teilensembles und in solistischen Besetzungen brachten die Schülerinnen und Schüler Musik aus verschiedenen Epochen zum Klingen. Die Sängerinnen und Sänger beschränkten sich nicht auf die Bühne, sondern nutzten auch den Zuschauerraum der Ruine, um unter anderem in Vangelis’ Filmklassikersong „Conquest of Paradise“ und in Keanes Popsong „Somewhere only we know“ das Publikum von allen Seiten in eine Klangwolke einzuhüllen und damit einen eindrucksvollen Raumklang zu erzeugen. Ihre schauspielerische Begabung konnten Tatjana Beyer und Matheus Drzewiecki, die in dem sehr witzig interpretierten Chanson „Frühlingsgefühle“ des Klavierkabarettisten Bodo Wartke zünftig aneinander vorbei fühlten.

Auch die Blechbläser beeindruckten durch einen satten, kernigen Sound, der vor allem bei der Interpretation von „I will survive“ und beim „Steigerlied“, das Meiß als Überraschungsreminiszenz an die heimische Region aufs Programm gesetzt hatte. Solistisch sind hier insbesondere der Trompeter Daniel Crespo sowie die Percussionisten und Schlagzeuger hervorzuheben. Crespo war gleich mehrfach zu hören - so zum Beispiel im schottischen Volkslied „Annie Laurie“ sowie in einer eigenwilligen Version von „Mein Hut, der hat drei Ecken“, das Meiß zuvor erfolgreich zur Aktivierung des Publikums eingesetzt hatte. Die Rhythmus-Abteilung glänzte vor allem im Abba-Klassiker „Mamma Mia“ mit einer fulminanten Solo-Einlage.

Humoristisch zugespitzt gerieten auch die zwei Kuckucks-Klassiker „Kuckuck, Kuckuck“ (das souverän und temperamentvoll mit südamerikanischem Kolorit interpretiert wurde) und „Auf einem Baum ein Kuckuck saß“, das an diesem Abend ein Happy End für den gefiederten Rufer hatte, weil der Jäger trotz Knalleffekts danebengeschossen hatte. Eindrucksvoll geriet auch die zeitgenössische, sechsstimmige und durch die teilweise dissonanten Klänge sowie die rhythmischen Verschiebungen und durchlaufenden Themen ausgesprochen anspruchsvolle Version von Georg Friedrich Händels „Halleluja“-Chor, für den sich die jungen Sängerinnen und Sänger in Stimmgruppen auf der Bühne verteilt hatten.

Für ein begeisterndes Konzerterlebnis auf hohem musikalischem Niveau bedankte sich das Publikum mit anhaltendem Applaus und stehenden Ovationen. Chor und Bläser bedankten sich dafür mit John Miles’ „Music was my first Love“ sowie mit dem Ohrwurm „Raise me up“, in dem einmal mehr Marisa Linß als Solistin brillierte, als Zugabe revanchierten. (Ute Janssen)

