Der Hybrid mit Wohlfühlfaktor

Von: Robin Kemmsies

Macht einen guten Eindruck: Der Opel Astra Plug-in-Hybrid begeistert mit Sportlichkeit und Sicherheit. © Kemmsies

Der Opel Astra Plug-in-Hybrid vereint Sportlichkeit mit beeindruckendem Äußeren und bleibt dennoch äußerst praktikabel, ohne dabei die Bedürfnisse von Familien zu vernachlässigen.

Das Bad Hersfelder Autohaus Dürkop stellte den Wagen für unseren HZ-Test zur Verfügung – und wir waren gespannt, wie er abschneiden würde.

Kennenlernen

Schon beim Einsteigen begrüßt der Wagen den Fahrer mit einer freundlichen Melodie, die das Fahrzeug eigens für diesen Zweck abspielt. Im Innenraum des neuen Astra Hybrid zeigt sich frisches Design mit einigen innovativen Features. Das volldigitale Opel Pure Panel bietet dem Fahrer klare und übersichtliche Informationen. Zusätzlich projiziert das Intelli-HUD (Head-up Display) wichtige Informationen direkt auf die Windschutzscheibe, damit der Fahrer stets den Blick auf die Straße gerichtet hat. Es ist möglich, individuell auszuwählen, welche Informationen angezeigt werden sollen. Nach einer kurzen Einrichtungsphase und dem Vertrautmachen mit den technischen Raffinessen und dem Bordcomputer des Wagens konnte der Test endlich beginnen. Die Teststrecke führte von Bad Hersfeld nach Eschwege, inklusive eines Tagesausflugs auf den Hohen Meißner.

Im Innenraum des neuen Astra Hybrid zeigt sich frisches Design mit einigen innovativen Features. © Stellantis/Opel

Leistungsstark

Zuallererst muss gesagt werden, dass der Astra es einem wirklich einfach macht. Im Vergleich dazu fährt der Autotester selbst ein Fahrzeug aus dem Jahr 1998. Der Astra arbeitet mit einer kraftvollen Systemleistung von 133 kW (180 PS). Der kombinierte Kraftstoffverbrauch liegt bei 1,0-1,1 l/100 km; der Stromverbrauch beträgt 14,2-15,1 kWh/100 km. Die CO2-Emissionen belaufen sich auf 22-26 g/km, was einer Effizienzklasse von A+ entspricht. (Die gewichteten Werte sind Durchschnittswerte für den Kraftstoff- und Stromverbrauch von aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen unter Berücksichtigung eines durchschnittlichen Nutzungsprofils und täglichem Laden der Batterie. Der Verbrauch, die CO2-Emissionen und die Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch durch das Fahrverhalten und andere nicht-technische Faktoren beeinflusst.) Unter der Motorhaube arbeitet ein dynamischer 1,6-Liter-Turbobenzinmotor perfekt in Kombination mit einem 81-kW-Elektromotor und schaltet sich automatisch zu, um eine optimale Balance zwischen Effizienz und Leistung zu gewährleisten.

Smart & Clever

Innerhalb weniger Sekunden konnte das Fahrzeug über „Android Auto“ mit dem Smartphone verbunden werden (auch „Apple CarPlay“ ist möglich). Die Navigation, Lieblingsmusik sowie die Verwaltung von Anrufen und Nachrichten waren sofort verfügbar. Während der Fahrt wird der Fahrer von zahlreichen Assistenten unterstützt, die das Fahren nahezu automatisierten. Spur, Geschwindigkeit und Abstand wurden praktisch wie von Zauberhand gehalten oder bei Bedarf angepasst – dank des Intelli-Drive 2.0.

Intelli-Drive 2.0 ist das Zusammenspiel fortschrittlichster und intuitivster Assistenztechnologien von Opel, die den neuen Astra Plug-in-Hybrid zu dem „sichersten und entspanntesten Fahrerlebnis machen, das je von Opel gebaut wurde“.

Ein weiteres Highlight: Beim Annähern an das Fahrzeug mit dem Schlüssel, erkennt es dies dank „Keyless Open & Start“ und die Türen können per Knopfdruck geöffnet und geschlossen werden, ohne dass man den Schlüssel aus der Tasche nehmen muss. Einfach einsteigen, den Startknopf drücken und losfahren. Das macht wirklich Spaß.

Hinter dem Lenkrad fühlt man sich sofort wohl. Der Wagen bietet einen bequemen Sitz und ein weites Sichtfeld. Das Lenkrad ist übersichtlich gestaltet und wichtige Funktionen wie die Temperatur-, Lüftungs- und Sitzheizungsregelung sind ohne Ablenkung erreichbar. Alternativ können Befehle auch über die Spracherkennung eingegeben werden. Das Auto reagiert clever auf Befehle wie „Mir frieren die Füße ein“ oder „Bitte erhöhe die Temperatur“. Solche Spielereien zaubern jedem Technik-Fan ein Lächeln ins Gesicht.

Fühlt sich gut an

Das Fahrgefühl selbst ist äußerst angenehm und natürlich. Der Wagen liegt gut auf der Straße, reagiert schnell und präzise auf Anweisungen. Sogar im Benzinbetrieb ist kein Lärm im Innenraum zu hören, der anzeigt, dass man sich gerade in einem fahrenden Auto befindet. Der reibungsarme Verbrennungsmotor arbeitet perfekt mit dem leistungsstarken Elektromotor zusammen und sorgt so für eine optimale Fahrzeugdynamik bei gleichzeitig sparsamem Verbrauch.

Bei der Testfahrt ging es unter anderem auf den Hohen Meißner bei Eschwege. © Kemmsies

Nach jeder Fahrt informiert das Fahrzeug über den Durchschnittsverbrauch von Benzin und Strom sowie über den Anteil der emissionsfreien Fahrt. Es zeigt an, wie viele Prozent der Fahrt umweltfreundlich waren. Was den Verbrauch und das Aufladen betrifft, so gestaltet der Astra Plug-in-Hybrid das Aufladen einfach, schnell und effizient – egal ob zu Hause mit einem Standardkabel, einer Wallbox oder an einer öffentlichen Ladestation. Dank der vielseitigen Ladelösungen von Opel bleibt man leicht aufgeladen.

Sportlich & Praktisch

Auch wenn der neue Astra sportlich und innovativ daherkommt, vernachlässigt er nicht die klassischen Ansprüche. Als frisch gebackene Familie konnten wir das Auto auch in dieser Hinsicht ausgiebig testen. So fand ein zusammengeklappter Kinderwagen problemlos Platz im Kofferraum. Maxi-Cosi oder Kindersitz ließen sich schnell und einfach auf der Rückbank befestigen. Sogar an Kindersitze mit Klicksystem wurde gedacht. Die entsprechenden Vorrichtungen befinden sich direkt am Sitz und sind hinter einem Reißverschluss versteckt. Ein kleines Manko: Der Wagen ist fast zu leise und zu ruhig auf der Straße für ein Neugeborenes, das im eigenen alten Auto mit röhrendem Motor deutlich besser schlief.

Mein persönliches Fazit zum neuen Astra Plug-in-Hybrid fällt äußerst positiv aus. Der Wagen macht einfach Spaß und man fühlt sich wohl und sicher hinter dem Steuer. Trotz seines sportlichen Designs ist der Astra auch enorm praktisch und erfüllt die Bedürfnisse einer dreiköpfigen Familie problemlos. Der Opel Astra Plug-in-Hybrid hat den Daumen des Testers definitiv nach oben verdient.

Technische Daten

Opel Astra Plug-in-Hybrid Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 14,2-15,1 CO2-Emission kombiniert (g/km): 26-22 Verbrennungsverfahren: Otto-Hybrid-Plugin Elektrische Reichweite in km: 59-60 Maximale Systemleistung kW (PS): 133 (180) Maximaler Drehmoment: 250 Nm Maße (mm, Länge*Breite*Höhe): 4374*1860*1472 Gepäckraumvolumen, minimal (I, VDA): 352 Gepäckraumvolumen, maximal (I, VDA): 1268 Leergewicht in kg: 1.678 Beschleunigung 0-100 km/h in sek: 7,4