Mondnacht-Musik im Regen in der Bad Hersfelder Stiftsruine

Operngala im Regen: Der Chor musste in zwei Blöcke aufgeteilt werden, die links und rechts vom Orchester an der Bühnenrampe unter dem Ruinendach einen regensicheren Platz fanden. © Steffen Sennewald

Unter dem trefflichen Titel „Mondnächte“ stand die Operngala des Arbeitskreises für Musik in der Bad Hersfelder Stiftsruine.

Bad Hersfeld – Der Titel „Mondnächte“ der Operngala 2023 des Arbeitskreises für Musik konnte nicht besser gewählt sein, sollte sich doch in diesem Jahr im August der Mond zweimal in voller Pracht und besonders erdnah zeigen, ein Ereignis, das nur etwa alle drei Jahre auftritt. Der anhaltende Regen machte dem leider einen dicken Strich durch die Rechnung. Immerhin konnten die Besucher einen großen Ballon als Mondkugel vor dem Eingang der Stiftsruine bewundern.

So gestaltete sich der Konzertabend unter den ungünstigen Wetterbedingungen etwas anders als geplant. Der Chor musste in zwei Blöcke aufgeteilt werden, die links und rechts vom Orchester an der Bühnenrampe unter dem Ruinendach einen regensicheren Platz fanden. Diese schwierigen akustischen Bedingungen – dies sei vorausgeschickt – meisterten die rund 70 Sängerinnen und Sänger großartig, und im Zuschauerraum entwickelte sich so eine wunderbare „stereophone“ Raumakustik.

Die vielfältige Musikauswahl des musikalischen Leiters Christoph Becker befasste sich mit „Mondnacht-Musik“ aus unterschiedlichen Perspektiven – mal als Zauber, mal als romantische Nachtgedanken aber auch mit der Nacht aus Sicht der Bösewichter und des Verbrechens. Dabei fand Christoph Becker eine gute Mischung aus Klassik-Hits und weniger populären Stücken, die zum Thema passten.

Eröffnet wurde das Konzert mit der Ouvertüre zur Oper „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart, in der es um den Kampf zwischen Sarastro, dem Priester des Lichtes und der Königin der Nacht vor dem Hintergrund der Liebe zwischen dem Prinzen Tamino und Pamina, der Tochter der Königin der Nacht, geht. Die „Sinfoniker Rhein-Main“ erwiesen sich nicht nur in dieser instrumentalen Eröffnung, sondern auch als Begleitorchester der Arien und Chorstücke, als engagierter, dynamisch fein abgestufter Klangkörper, der auch die anspruchsvollen Werke mühelos meisterte.

Der erste Programmteil bewegte sich im Spannungsfeld zwischen musikalischer Klassik, dem Barock und der Romantik. Das luftige Elfenlied mit Chor „Bunte Schlangen, zweigezüngt“ aus der Bühnenmusik zu Shakespeares „Sommernachtstraum“ von Felix Mendelssohn Bartholdy wurde vom Frauenchor und den beiden Solistinnen Judith Spießer und Vero Miller anmutig vorgetragen. Danach glänzte der Gesamtchor beim „Mondaufgang“ aus der Operette „Die lustigen Weiber von Windsor“ von Otto Nicolai. Der niederländische Bassbariton Nico Wouterse begeisterte mit ausdrucksvoller Mimik, großer Spielfreude und musikalischer Gestaltung in der Arie des Figaro „Aprite un po’ occhi“ in der er, im nächtlichen Garten wartend, die Schlechtigkeit aller Frauen besingt.

Musik aus „Ariodante“ und „Semele“ zwei eher unbekannte Opern Georg Friedrich Händels bildete einen interessanten Kontrast zum vorangegangenen Teil. In der Arie des Ariodante „Dopo notte“ brillierte Vero Miller mit eleganten, schlanken Koloraturen, während Judith Spießer in der Arie der Semele und später in der Arie der Königin der Nacht aus der Zauberflöte mit stilsicheren und kraftvollen Koloraturen überzeugte.

Der zweite Teil des Konzerts widmete sich Werken des späten 19. Jahrhunderts, darunter der berühmte Gefangenenchor aus Verdis „Nabucco“ und die Barcarole aus Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“, der Arie der Gilda „Gualtier Maldè“ aus „Rigoletto“ (wieder mit virtuosen Koloraturen von Judith Spießer) und dem gefühlvollen Sphärenreigen der Fixsterne aus der Oper „Dornröschen“ von Engelbert Humperdinck. „Auf Euer Wohl“ aus „Frau Luna“ von Paul Lincke bildete den schwungvollen Abschluss, in dem noch einmal alle, Solisten, Chor und Orchester ihre Qualität unter Beweis stellen konnten – ein überaus kurzweiliges Opernkonzert, souverän geleitet von Christoph Becker und kenntnisreich, charmant und humorvoll moderiert von Frederik Frank, der in der Zugabe sogar noch als Solist mit dem Auftrittslied des Theophil gemeinsam mit dem Chor überraschte.

Das Publikum dankte in der ausverkauften Stiftsruine durch minutenlangen stehenden Applaus. (Helgo Hahn)

