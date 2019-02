Ortsbeirat Johannesberg will kein Pflegeheim

Bad Hersfeld – Vollkommen überraschend hat der Ortsbeirat im Bad Hersfelder Stadtteil Johannesberg den geplanten Neubau eines Pflegeheims für jüngere Menschen abgelehnt.

Damit ist das Vorhaben der französischen Korian-Gruppe auf dem Gelände der katholischen Kirche St. Wigbert, das neben 36 Wohnplätzen auch 20 Arbeitsstellen bedeutet hätte, vorläufig gescheitert.

Ausgangslage war die erklärte Absicht der katholischen Kirchengemeinde Bad Hersfeld-Niederaula, ihren Standort „St. Wigbert“ auf dem Johannesberg aufzugeben und das Grundstück zu veräußern. Das Bistum Fulda hat bereits zugestimmt.

Auf der Suche nach einer würdigen Nachnutzung war man in der städtischen Bauverwaltung auf das Korian-Projekt gekommen, dessen Konzept dem erklärten Willen des Landes Hessen entspricht, jüngere Pflegebedürftige nicht mehr in Seniorenheimen unterzubringen.

Pflegegrad III oder höher plus eine seelische Behinderung wären die Voraussetzung für eine Aufnahme in der Einrichtung gewesen, Suchtkranke und aktive Alkoholiker jedoch ausdrücklich ausgenommen. Auch wäre das Haus keine geschlossene Einrichtung geworden, eine Fremdgefährdung durch die Bewohner also schon wegen des benachbarten Kindergartens so gut wie ausgeschlossen.

Wie Christian Küpper von Korian und die Projektmanagerin Dorothea Brodehl vor dem Ortsbeirat erläuterten, war eine Kooperation mit dem ebenfalls zum Konzern gehörenden Altenpflegeheim „Curanum“ auf dem Wehneberg vorgesehen, etwa bei der Essensversorgung. In etwa anderthalb Jahren hätte das Haus eröffnet werden sollen.

Im Ortsbeirat wurden jedoch Bedenken laut. „Potthässlich“ sei der Gebäudeentwurf, kritisierte Dieter Göbel (UBH) und beklagte, dass der „Platz der Begegnung“ durch den Neubau teilweise geopfert werden sollte. Göbel wetterte gegen das Verfahren seitens der Bauverwaltung und wollte die Kostenfrage für eine eventuelle Erweiterung der Abwasserkanäle geklärt wissen. Barbara Eckhardt argumentierte mit angeblich fehlenden Parkplätzen gegen das Vorhaben. Frank Berg (FDP) fragte nach einem alternativen Standort im Stadtgebiet. Am Ende stimmten vier Mitglieder mit „Nein“. Drei waren dafür, zwei enthielten sich. Küpper und Brodehl war die Enttäuschung anzusehen.

Entgegen dem Votum des Ortsbeirats hat der Stadtverordneten-Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt am Mittwochabend die Änderung des Bebauungsplans zugunsten des Pflegeheim-Projekts bei nur einer Gegenstimme empfohlen.

Das letzte Wort hat die Stadtverordnetenversammlung am 7. März.