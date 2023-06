Paar für Besitz und Konsum von Amphetamin zu Bewährung verurteilt

Eine 54 Jahre alte Bad Hersfelderin und ihr 38 Jahre alter Lebensgefährte aus Neuenstein sind jetzt vor dem Schöffengericht am Amtsgericht in Bad Hersfeld wegen unerlaubten Erwerbs und Besitzes von Drogen in nicht geringer Menge zu jeweils sieben Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Bad Hersfeld – Ins Gefängnis muss das Paar aber nicht. Die beiden erhielten von Richterin Christina Dern eine Bewährungszeit von zwei Jahren auferlegt.Ein Bewährungshelfer wird den Verurteilten im ersten Jahr zur Seite gestellt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden im Oktober 2020 von einem Kurier 50 Gramm Amphetamin für 200 Euro erworben hatten. Bei der Durchsuchung der Wohnung der Frau entdeckten am 31. August 2021 Polizeibeamte insgesamt 220 Gramm Amphetamin, das die beiden für den Eigenkonsum gelagert hatten. Pro Tag hatte jeder der beiden etwa fünf Gramm konsumiert.

Die sichergestellten Drogen wurden in einem Labor untersucht. Dabei wurde ein Amphetamin-Reinheitswert von 43,62 Gramm ermittelt. Damit war die vor Gericht relevante nicht geringe Menge fast um das Sechsfache überschritten.

Dennoch führte Staatsanwältin Wagner mildernde Umstände ins Spiel und nahm bei der Strafzumessung einen minderschweren Fall an. Sie stützte dies auf die erheblichen psychischen Probleme, die die beiden nach ihrem Kennenlernen gegenseitig zu bekämpfen versuchten – mit Amphetamin.

So war die Frau bereits im Jahre 2006 von ihrem damaligen Ehemann mit dem Tode bedroht worden. Einer Tochter wurden zudem schlimme Dinge durch den damaligen Ehemann angetan, wie ihr Verteidiger Jochen Kreissl vor Gericht anführte. Das alles habe sie über Jahre psychisch sehr belastet. Und auch der 38-Jährige war zu Beginn der Beziehung seelisch am Boden, da kurz zuvor seine von ihm sehr geliebte Mutter verstorben war, hatte dessen Verteidigerin Daniela Morbach vorgetragen.

Richterin Dern wies in ihrer Urteilsbegründung darauf hin, dass die beiden Angeklagten aufgrund ihrer jeweiligen Erlebnisse den Drogen verfallen seien. Dadurch hätten sie eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt. „Hoffen wir mal, dass nun eine Aufwärtsspirale folgen möge“, so die Richterin.

Die beiden Verurteilten müssen zudem jeweils 80 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten und je fünf Gespräche bei der Drogenberatung führen. Auch wenn beide erklärten, kein Amphetamin mehr zu konsumieren.

