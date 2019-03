Paketabholstation in der Hersfelder Fußgängerzone zieht alle Blicke auf sich

Schau mal: Auch diese Passanten unterhielten sich über die "moderne" Anlage, die seit kurzem am oberen Rathausplatz in Bad Hersfeld steht.

Bad Hersfeld. Interessierte und irritierte Blicke zieht der „Betonklotz“ mit grünen Türen auf sich, der am Montag auf dem oberen Rathausplatz in Bad Hersfeld aufgestellt wurde.

Auch in den sozialen Medien wird bereits lebhaft diskutiert - und kritisiert.

Laut Stadt-Sprecher Meik Ebert handelt es sich um eine Paketabholstation, die mit Blick auf die neuen Zeiten für das Be- und Entladen in der Fußgängerzone und den Hessentag getestet werden soll. Weitere Informationen dazu sollen in Kürze bekannt gegeben werden, heißt es.

+ So sieht die Paketabholstation mit Blick Richtung Weinstraße aus. © Nadine Maaz

Der jetzige Standort habe rein praktische Gründe, so Ebert.

Später könne die Station zum Beispiel an die Breitenstraße vor die neue Verwaltung versetzt werden, wie Bürgermeister Thomas Fehling selbst auf Facebook schreibt. Und weiter: "Wichtig ist, dass Händler, Bewohner und auch die Paketdienste Erfahrungen sammeln und diese an die Verwaltung rückmelden, damit das weitere Vorgehen festgelegt werden kann." (nm)