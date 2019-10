Parlament beschließt Mieterhöhung für Haus der Generationen in Heinebach

Nun steht es fest: Die Mietkosten für die Veranstaltungsräume im Haus der Generationen in Heinebach werden um rund 70 Prozent erhöht. Das hat die Gemeindevertretung beschlossen.

Wer bereits einen unterschriebenen Vertrag für eine Feier in den Räumen hat, zahlt noch den alten Preis. Bei allen künftigen Buchungen gelten die neuen Beträge. Die neue Gebührenordnung tritt in den kommenden Tagen in Kraft.

In der Debatte hatte zuvor der FDP-Abgeordnete Leonhard Häde noch einmal vorgeschlagen, was schon in den Ausschüssen diskutiert worden war: „Die FDP hätte gerne unterschiedliche Gebühren für Auswärtige und Einheimische.“ Dadurch solle die große Preissteigerung für Einwohner der Gemeinde abgefedert werden. Das wiederspräche aber dem Gleichheitsgrundsatz – ähnliche Satzungen waren auf EU-Ebene schon gekippt worden. „Das müsste aber ja erst mal jemand gerichtlich anfechten. Ich schlage einen Rabatt, ein Geschenk oder eine Rückvergütung für Alheimer Bürger vor“, sagte Häde.

„Genau dieses Prinzip ist doch der Bundesregierung bei der Maut gerade um die Ohren geflogen“, gab der SPD-Fraktionsvorsitzende Udo Aschenbrenner zu bedenken. „Wir schaffen uns neue Probleme, wenn wir dann kontrollieren müssen, ob nicht ein Alheimer einem Bekannten einen Gefallen tut und die Räume für ihn bucht“, sagte Friedhelm Diegel (CDU). „Politisch richtig, aber juristisch nicht tragbar“, nannte der CDU-Fraktionsvorsitzende Dieter Schönborn Hädes Vorschlag.

Die neue Satzung wurde schließlich bei zwei Enthaltungen (darunter Häde) einstimmig angenommen. Die Gemeinde musste handeln, da sie eigentlich verpflichtet ist, für Einrichtungen wie Dorfgemeinschaftshäuser kostendeckende Mietpreise anzusetzen. Damit die Mieterhöhung nicht noch höher ausfällt, hatte man sich im Ausschuss bereits darauf verständigt, die Preise nur auf eine Kostendeckung von 75 Prozent festzusetzen – ausgenommen sind gewerbliche Mieter, sie zahlen 100 Prozent.

In der Raummiete sind nun auch die Kosten für Küche, Energie und Reinigung enthalten. Wenn die Räume über zwei Tage gemietet werden, kostet der zweite Tag 50 Prozent des ersten. Verlängert wurde die Zeit, die die Mieter zum Aufräumen haben: Statt wie bisher ab 11 Uhr muss nun erst ab 13 Uhr ein weiterer Tag bezahlt werden.