Personalmangel bleibt Problem in Kindertagesstätten

Von: Clemens Herwig

Teilen

Deutschlandweit arbeiten immer mehr Erzieherinnen und Erzieher an der Belastungsgrenze, weil sich der Personalmangel in den vergangenen Jahren weiter verschärft hat. (Symbolbild). © Uwe Anspach/dpa

Deutschlandweit arbeiten immer mehr Erzieherinnen und Erzieher an der Belastungsgrenze, weil sich der Personalmangel in den vergangenen Jahren weiter verschärft hat.

Hersfeld-Rotenburg – Das ergeben etwa Umfragen des Verbands Bildung und Erziehung (VBE). Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg wird ebenfalls mit Sorge auf die Entwicklung geblickt, auch wenn sich die Lage nach den Herausforderungen der Corona-Pandemie wohl etwas entspannt hat.

Das hat eine Stichprobe unserer Zeitung bei Trägern von Kirche und Kommunen ergeben.

„Die gute Personalsituation ist immer eine Momentaufnahme. Der Landkreis ist sicher keine Insel der Glückseligen“, sagt Pfarrer Ingo Schäfer, Vorsitzender des Zweckverbands Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder im Kirchenkreis Hersfeld-Rotenburg Süd. Die Kirche ist mit dem zweigeteilten Zweckverband für den Nord- und Südkreis für insgesamt 20 Einrichtungen verantwortlich. Derzeit betreuten 220 Fachkräfte sowie 15 Berufsparktikanten und Auszubildende etwa 1143 Kinder. In den kirchlichen Kitas gebe es zwei offene Stellen, mit Blick auf die Gesamtzahl der Mitarbeiter und betreuten Kinder sei das nicht viel.

Dennoch: Die Zahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung habe abgenommen, heißt es vom kirchlichen Träger. Ähnlich lauten die Rückmeldungen aus den Städten Rotenburg, Bebra, Bad Hersfeld und Heringen, aber auch Gemeinden wie Alheim. Die Betreuung sei zwar gewährleistet, einige Kommunen haben aber ebenfalls noch Stellen offen. Es gebe wenige Fachkräfte auf dem Markt und kaum Auszubildende, sagt Rotenburgs Sprecherin Annika Ludwig – gesucht wird für die neue Kita in Braach. Heringen würde gern über dem Mindestpersonalbedarf einstellen, der Markt sei aber „leer gefegt“. Die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes, das für bessere Personalausstattung sorgen soll, belaste die Träger enorm.

Entsprechend gefragt ist das verfügbare Personal, das auf Ausbildungsmessen, in den Fachschulen, aber etwa in Rotenburg auch über die Soziale Medien umworben wird. Laut Bad Hersfelds Stadtsprecher Maik Eberth gebe es teilweise kurz vor Vertragsunterschrift noch Absagen, weil die Kandidaten etwa wohnortsnäher eine Alternative gefunden hätten. „Der Bedarf ist auch in umliegenden Kitas vorhanden, sodass sich Erzieher aussuchen können, wohin sie gehen“, sagt Alheims Bürgermeister Alexander Brethauer. (Clemens Herwig)

Überlastung und Notfallpläne

Überlastungsanzeigen, mit der Kitas signalisieren, dass sie ihre Arbeit nicht mehr ordnungsgemäß erfüllen können, gab es bei den befragten Trägern in Rotenburg, Bad Hersfeld und Alheim. Der Alltag nach der Pandemie sei herausfordernd, heißt es vom evangelischen Zweckverband. Das Polster ist offenbar dünn: Alle Träger mussten zumindest bei vorübergehenden Personalengpässen schon auf Notfallpläne ausweichen, von kürzeren Öffnungszeiten bis zur Notbetreuung. cig