Pfarrerin Susanne Leinweber verlässt die Gemeinde Neuenstein

Von: Laura Hellwig

Teilen

Susanne Leinweber zieht die Kirchentür hinter sich zu: Sie verlässt zum 31. August die Kirchengemeinde Neuenstein und wechselt zum Evangelischen Studienseminar in Hofgeismar. © Laura Hellwig

Pfarrerin Susanne Leinweber verlässt die Gemeinde Neuenstein. Sechs Jahre war sie als Pfarrerin im oberen Geistal tätig, jetzt wird sie Studienleiterin.

Neuenstein – Sie ist passives Mitglied in der Feuerwehr, hat neue Freundschaften geschlossen und geht gerne auf die Raboldshäuser Kirmes. Susanne Leinweber war sechs Jahre lang Pfarrerin in Neuenstein und ist in dieser Zeit zu einem Teil der Gemeinschaft im oberen Geistal geworden. Zum 31. August verlässt sie die Gemeinde und wechselt ans Evangelische Studienseminar in Hofgeismar. „Als Pfarrerin kommt und geht man nicht einfach so. Man lebt das Leben der Menschen mit“, sagt sie über die enge Verbundenheit zu ihrer Gemeinde.

Susanne Leinwebers Arbeitsplatz waren die Dörfer Raboldshausen, Saasen, Salzberg und Mühlbach. „Jedes Dorf hat seine eigene Identität, die ich erstmal kennenlernen musste, sodass ich meine Arbeit danach ausrichten konnte“, erzählt die 41-Jährige. Aber egal wo die Pfarrerin hingegangen ist, die Leute seien freundlich und respektvoll zu ihr gewesen, hätten sie willkommen geheißen.

Als Susanne Leinweber 2017 nach Neuenstein kam, habe sie sich zum Ziel gesetzt, das Gemeindeleben – nachdem die Stelle lange vakant war – wieder zu erwecken. Dafür habe sie Kontakte zu verschiedenen Gruppen, Vereinen und Institutionen aufgenommen, sei den Menschen offen begegnet, erzählt sie. Und das habe sich ausgezahlt.

Gottesdienste auf der Kirmes, auf dem Dorffest, auf dem Marktplatz oder beim Frauennachmittag – Susanne Leinweber sei zu den Menschen gekommen. Und die Menschen seien auch bald auf sie zugekommen, haben sie mit eingebunden in ihr Leben. Es sei wichtig, eine Nähe zu den Leuten aufzubauen, findet die Pfarrerin, denn „Kirche hat keinen Selbstzweck, sondern sie ist für andere da“. Dieser Antrieb und das, was daraus entstanden ist, bleibe Susanne Leinweber rückblickend im Gedächtnis. „Was bleibt, ist die spürbare Verbundenheit“, sagt sie.

Susanne Leinweber möchte weiterhin mit Neuensteinern verbunden bleiben

Verbunden bleiben mit den Neuensteinern, das möchte sie auch, wenn sie ab September ihre neue Stelle in Hofgeismar antritt. Die 41-Jährige, die weiterhin in Bad Hersfeld wohnen bleibt, hat sich in den vergangenen Jahren weitergebildet. Sie ist systemische Organisationsentwicklerin und Gemeindeberaterin bei IPOS (Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision) der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Außerdem absolviert Leinweber derzeit noch eine zusätzliche Ausbildung als systemische Beraterin bei „sys.team“ in Fulda, um die Grundlagen für die Tätigkeiten in diesem Bereich noch zu festigen.

Bei ihrer neuen Stelle als Studienleiterin wird sich Leinweber um die Ausbildung der Prädikantinnen und Prädikanten kümmern und dabei unter anderem Seminare leiten und die Auszubildenden in ihren Gemeinden besuchen.

Diese Arbeit konnte Leinweber in der Vergangenheit bereits aus einer anderen Perspektive betrachten: Sie ist Mentorin vom Neuensteiner Prädikant Alfred Mandt. Außerdem ist Susanne Leinweber als Religionslehrerin in Kirchheim tätig, sodass sie sich gut vorbereitet für diese neue Aufgabe sieht, wie sie sagt.

„Für die Zukunft wünsche ich der Gemeinde Neuenstein, dass sie noch mehr zu einer Gemeinschaft zusammenwächst“, sagt sie. Ab kommendem Jahr wird es in Neuenstein nur noch eine Pfarrstelle geben.

Offiziell in einem Gottesdienst verabschiedet wird Pfarrerin Susanne Leinweber bereits am Sonntag, 9. Juli., im Rahmen des Dorffestes des TSV in Raboldshausen. Dabei werden auch die Kirchenvorsteherin Carmen Völker und Raboldshausens Küsterin Anneliese Kurz verabschiedet. (Laura Hellwig)