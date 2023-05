Schäferhundehalter-Junioren trafen sich zur Deutschen Meisterschaft in Philippsthal

Voller Einsatz bei den Junioren und ihren Schäferhunden beim Treffen in Philippstal am Wochenende. © Lutz Rommel

Die Junioren der Schäferhundeführer haben sich in Philippsthal getroffen und ihr Können unter Beweis gestellt.

Philippsthal – Am Pfingstwochenende mauserte sich Philippsthal für drei Tage wieder zum Mekka der jungen Schäferhundeführer Deutschlands.

Bereits zum vierten Mal wurde Deutsche Jugend und Juniorenmeisterschaft im Werratal ausgetragen, inklusive der genutzten Außenstelle des Fährtengeländes im nahen Oechsen im Wartburgkreis.

Insgesamt rund 300 Schäferhunde gingen mit ihren Führerinnen und Führern bis 21 Jahren in den Kategorien Zuchtschau, IGP und Agility an den Start, wobei sie im Vorfeld die internen Qualifikationen in den Landesgruppen bestehen mussten. Dabei kämpften sie in Einzel- und Mannschaftswettbewerben um die begehrten Meisterehren.

Die Junioren sind an der Reihe: Der Verein Deutscher Schäferhunde, mit Sitz in Augsburg, hat insgesamt 80000 Mitglieder. In Philippsthal zeigten am Wochenende die Jüngsten ihr Können. © Lutz Rommel

Während bei der Zuchtschau Dinge wie Ausstrahlung, Gang oder Aussehen der Hunde von den Richtern bewertet werden, kommt es bei der IGP eher auf die Belange des Schutzhundesports, wie der Fährtensuche an, erklärte Hermann Wahl, der Zuchtwart der gastgebenden Landesgruppe Hessen Nord.

Philippstahl: Schäferhunde und ihre Halter gaben Showeinlagen

Agility hingegen sei eine temporeiche Showeinlage, die vom Springreiten im Pferdesport abgeleitet ist und eine tolle Atmosphäre ausstrahle.

Insgesamt vier Wertungen werden dabei in allen Kategorien durchgeführt, wobei die Teilnehmer mit einem Streichergebnis auch mal einen schlechteren Auftritt vergessen machen können.

Für die insgesamt 19 Landesgruppen ist Philippsthal, wegen seiner zentralen Lage mitten in Deutschland, der ideale Standort für die Austragung einer solchen Meisterschaft, berichtete Björn Bröker, Vorsitzender der LG Hessen Nord. „Hier haben wir ideale Voraussetzungen, um unseren Sport austragen zu können. Das Ambiente stimmt mit dem herrlichen Schlosspark, der als großer Campingplatz unsere Anlaufstelle ist, genau wie die Kreuzberghalle, die Orangerie und die Sportanlagen“, so Bröker.

Neben Training und Wettkampf werde hier auch das Ritual des Begrüßungsabends abgehalten, auf das sich alle freuten. Bröker erklärte außerdem: „Es ist genügend Platz gegeben für die anstehenden Ehrungen oder aber auch die Discoveranstaltung, bei der sich die gesamte Gemeinschaft gerne trifft.“

Keine Hürde ist den Deutschen Schäferhunden zu hoch. © Lutz Rommel

Erfahrene und Neu-Schäferhundehalter waren begeistert dabei

Überhaupt sei die Veranstaltung ein großes Miteinander. Denn alle begegneten sich mit Achtung und pflegten einen verantwortungsvollen Umgang – mit Mensch und Tier. Das sei auch für die Entwicklung der jungen Leute wichtig.

Mit viel Begeisterung waren auch Niklas Vogt und Niclas Kramny aus Dreifelden bei Montabauer für die Landesgruppe Rheinland-Pfalz am Start. Wie die Junior-Schäferhundehalter erklärten, sei der Reiz zum Mitmachen groß, weil man hier sein Können zeigen könne und von den Erwachsenen voll angenommen werde. Mit dabei: Kumpel Yannick Panic, der die Hundesportveranstaltung miterlebte und den Kumpels samt Rüde Bassu die Daumen drückte.

Aber auch die erfahrenen Semester schauten gerne vorbei, so auch Albert Euler aus Ludwigsau. Seit 40 Jahren habe er sich der Schäferhundezucht verschrieben und sei pro Jahr gut 20000 Kilometer im ganzen Land unterwegs. Ausstellungen, Messen oder große Meisterschaften besuche er regelmäßig.

Ein gutes Team: (v.l.) Yannick Panic unterstützte seine Freunde Niklas Vogt und Niclas Kramny, von der Landesgruppe Rheinland-Pfalz, sowie Rüden Bassu. © Lutz Rommel

Hundesportler gaben alles

Den jungen Hundesportlern dabei über die Schultern zu schauen, gehöre für ihn wie selbstverständlich dazu, gerade dann, wenn ein solches Highlight in der Region präsent ist.

In Philippsthal waren sich die Teilnehmer sicher: hier kann jeder sehen, das der Deutsche Schäferhund, wenn er artgerecht gehalten und trainiert wird, keineswegs zu Aggressionen neigt. Bei ihrer Meisterschaft wollten die jungen Schäferhundehalter eben nicht nur ihr eigenes Können zeigen, sondern vor allem ihre Lieblingstiere ins Rampenlicht rücken. Und die haben es genossen.

Welche Teams es aufs Siegertreppchen geschafft haben, wird online unter schaeferhunde.de bekannt gegeben. (Lutz Rommel)

