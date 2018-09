Nach zu wenig Wasser in der Werra: K+S nimmt Produktion wieder auf 

Heringen/Philippsthal. K+S hat am Freitag die Produktion an den Standorten Wintershall und Hattorf wieder angefahren. Die Vollproduktion soll bis zum 1. Oktober erreicht werden.

Grund für die Unterbrechung war die außergewöhnlich lang anhaltende Trockenheit und die damit verbundene, extrem niedrige Wasserführung der Werra, heißt es in einer Pressemitteilung. Dadurch sei die Einleitung von Salzabwässern nur sehr eingeschränkt beziehungsweise gar nicht möglich gewesen.

„Unsere Mannschaft hat diese außergewöhnliche Situation mit hoher Flexibilität gemeistert und zwischenzeitlich auch sehr engagiert auf Schwesterwerken ausgeholfen", betont K+S-Vorstandsvorsitzender Dr. Burkhard Lohr.

In den vergangenen fünf Wochen konnten durch die Nutzung der Versenkung und die Entsorgung von Halden- und Produktionswässern in Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt ausreichend freie Kapazitäten in den Stapelbecken vor Ort geschaffen werden, so dass die Wiederaufnahme der Produktion jetzt möglich geworden sei, teilt das Unternehmen mit. Darüber hinaus stünden kurzfristig zwei zusätzliche Speicherbecken zur Verfügung.

Negative Auswirkung auf den Gewinn: 1,5 Millionen Euro pro Tag pro Standort

K+S hatte bereits im August darauf hingewiesen, dass es aufgrund der Trockenheit Produktionsunterbrechungen geben könnte. Die damit verbundenen negativen Ergebniseffekte sind in der bisher genannten EBITDA-Prognose für das Jahr 2018 mit einer Bandbreite von 660 bis 740 Millionen Euro nicht enthalten, heißt es vom Unternehmen. K+S beziffert die Ergebniseffekte pro Stillstandstag auf bis zu 1,5 Millionen Euro je Standort. Aufgrund der notwendigen Stillstände im dritten Quartal wird ein negativer EBITDA-Effekt von rund 80 Millionen Euro erwartet.

Weitere Produktionsstillstände seien bis zum Jahresende allerdings unwahrscheinlich - völlig ausschließen will K+S diese aber nicht, da die Niederschläge der vergangenen Tage gezeigt hätten, dass damit noch keine Normalisierung der Wasserpegelstände der Werra einher gehe. Weitere vorübergehende, aber umfangreiche Transporte von Salzwässern zur Entsorgung und damit verbundene zusätzliche Aufwendungen seien in den nächsten Monaten wahrscheinlich.

K+S wird bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal am 15. November neue Ergebnisschätzungen für das Gesamtjahr 2018 veröffentlichen, heißt es in der Mitteilung.

Rubriklistenbild: © Arne Dedert/dpa