Sperrung des Bahnübergangs sorgt für Bus-Chaos bei Philippsthal

Der Bahnübergang der Landesstraße zwischen den Philippsthaler Ortsteilen Heimboldshausen und Harnrode wird ab dem heutigen Samstag ab 15 Uhr für eine Woche gesperrt.

Fahrgäste müssen laut NVV mit erheblichen Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr rechnen, die Umleitungen sind weiträumig.

Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten der Deutschen Bahn, die bis Samstag, 3. November, abgeschlossen sein sollen. Betroffen sind von Montag bis Freitag jeweils frühmorgens und abends sowie am Wochenende die Buslinien 330/340 zwischen Bad Hersfeld und Heringen. Sie fahren von Bad Hersfeld kommend ab Ausbach nicht über Heimboldshausen und Harnrode nach Heringen, sondern über Friedewald, Herfa und Wölfershausen. Heimboldshausen kann mit Bussen der Linie 300 (Bad Hersfeld – Bad Salzungen) erreicht werden.

Ganztägig wirkt sich die Sperrung auf die Buslinie 335 Philippsthal – Heringen aus, die Fahrzeuge werden über Friedewald umgeleitet und benötigen etwa 15 Minuten länger. Die Linie hält auf der Umleitungsstrecke in Unterneurode, in den anderen Orten nicht. Von den Änderungen betroffen sind die Schulen in Heringen (Werra), Philippsthal, Obersuhl und Vacha. In Heringen entfallen zudem nahezu alle Fahrten vom beziehungsweise zum Fritz-Kunze-Bad. (red/cig)

