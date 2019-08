17-Jähriger wird bei Heimboldshausen angefahren und schwer verletzt

An der Einmündung zum Parkplatz des Schacht Hera missachtete ein 26-Jähriger die Vorfahrt und fuhr einen 17-Jährigen an. Dieser wurde schwer verletzt und ins Klinikum gebracht.

Philippsthal. Am Freitagmorgen um 5.20 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Unterbreizbach die Landstraße 3172/Nipper Straße aus Richtung Heimboldshausen in Richtung Ransbach und wollte an der Einmündung zu dem Parkplatz des Schachtes Hera nach links abbiegen.

Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die L 3172 aus Richtung Ransbach kommend in Richtung Heimboldshausen.

Beim Abbiegen missachtete der Pkw-Fahrer die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Leichtkraftrades wurde dabei schwer verletzt und ins Klinikum Bad Hersfeld gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro.

