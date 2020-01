Der Taktgeber geht: Bürgermeister Ralf Orth verabschiedet

In Philippsthal wurde der Bürgermeister Ralf Orth im Beisein von rund 100 Gästen feierlich verabschiedet worden.

Ralf Orth kann den Taktstock schwingen und traf wohl auch als Dirigent im Rathaus von Philippsthal stets den richtigen Ton. Das wurde am Donnerstagabend bei der feierlichen Verabschiedung des langjährigen Bürgermeisters von Philippsthal noch einmal sehr deutlich.

Als krönenden Abschluss seiner zwölfjährigen Amtszeit an der Werra durfte der scheidende Rathauschef die Bergmannskapelle aus Hattorf dirigieren – eine Ehre, die nur echten Freunden des Kali-Reviers zuteilwird.

Viel sind gekommen um ihn zu würdigen

Rund 100 Gäste waren gekommen, um die Verdienste von Ralf Orth um die Werragemeinde zu würdigen. Launig moderiert wurde die Abschiedsgala vom neuen Bürgermeister Timo Heusner und dem langjährigen Büroleiter Michael Schneider, der feststellte, dass der Buchstabe „B“ eine besondere Bedeutung in Orths Leben gespielt hat: Bürgermeistersohn aus Breitenbach am Herzberg, Bäckerlehre, Bundeswehr, Bankangestellter – und dann selbst Bürgermeister.

Und als solcher hat er große Spuren im Werratal hinterlassen, wie viele Redner hervorhoben. Landrat Dr. Michael Koch bezeichnete Orth als Vorbild und würdigte sein parteiübergreifendes Wirken für die Region.

Die Erste Beigeordnete Elke Kühnholz lobte ihn als „guten Ratgeber“, der ihr hoffentlich auch im Ruhestand erhalten bleibe. Harald Preßmann aus Hauneck, der Sprecher der Bürgermeister im Kreis, lobte seinen Amtskollegen als Kämpfer und tröstete: „Alt ist man erst, wenn der Bürgermeister zum Geburtstag kommt.“

Auch die Fraktionsvorsitzenden waren vertreten

Die Fraktionsvorsitzenden im Gemeindeparlament Maik Nennstiel (FWG), Matthias Müller (SPD) und Ulrike Wenig (CDU) würdigten Orths prägenden „Rund-um-die-Uhr-Einsatz“ und seine Fähigkeit, „Kontrahenten zusammenzubringen.“ Auch Pfarrerin Heidi Houska, der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft Rolf Dorsch sowie die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher dankten für den stets verständnisvollen Umgang.

Der örtliche K+S-Chef Martin Ebeling würdigte Orths Wirken in verschiedensten Gremien für den Erhalt der Arbeitsplätze der Kali-Kumpel und der SPD-Landtagsabgeordnete Torsten Warnecke befand: „Was Ralf Orth angefangen hat, das hat er auch umgesetzt.“

Nach dieser umfassenden Würdigung sagte Ralf Orth in seiner Abschiedsrede ganz bescheiden. „Ich habe mich gekümmert, so gut es geht“, bevor er seine zwölf Jahre im Werratal Revue passieren ließt. „Am Anfang kamen wir uns im Werratal vor, wie in einer anderen Welt“, gab er zu – und doch wurde die Familie dort schnell heimisch.

Persönlicher Dank ging auch in die andere Richtung

In seiner emotionalen Rede versäumte es Orth nicht, allen Weggefährten mit sehr persönlichen Worten zu danken – der Werbegemeinschaft, den Fraktionen, der Kirche, Vereinen, Verbänden, Wirtschaft, Medien, seinen Mitarbeitern und nicht zuletzt seiner Frau Petra und seiner Familie. „Es war nicht immer leicht mit mir, aber ihr habt meine Launen geduldig ertragen.“

Zur Verabschiedungsfeier hatte Ralf Orth auch seinen betagten Vater Paul Orth, den früheren Bürgermeister von Breitenbach, mitgebracht. Ihm wird er nun künftig in Breitenbach wieder enger zur Seite stehen können, und Petra Orth hat künftig zwei „Bürgermeister a.D.“ daheim.

Langweilig wird das sicher nicht, daran ließ Ralf Orth keinen Zweifel. Aber den Taktstock, den schwingt im Hause Orth in Breitenbach in Zukunft vermutlich eine andere ... (kai)

Quelle: Hersfelder Zeitung