Polizei kontrollierte Lastwagen am Kirchheimer Dreieck

Teilen

Ungewöhnliche Fracht: Auch dieses auf einem Schwertransporter mitgeführte Bobby-Car war streng genommen nicht ordnungsgemäß verzurrt. © TVNews-Hessen

In Kirchheim hat am Mittwoch eine Kontrolle des Schwerlastverkehrs stattgefunden. An diesem Tag herrschte rund um das Kirchheimer Dreieck Verkehrschaos.

Kirchheim – Die Polizei hat am Mittwoch in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Güterkraftverkehr und Logistik Hessen und mit Unterstützung von Dekra sowie Bundesamt den Schwerlastverkehr rund um das Kirchheimer Dreieck kontrolliert.

Der Kontrolltag fand anlässlich des Fernfahrerstammtisches auf dem Parkplatz der SVG-Rastanlage in Kirchheim statt. Rund um das Kirchheimer Dreieck herrschte an diesem Tag sattes Verkehrschaos, denn bedingt durch einen brennenden Lastwagen in der Nacht von Sonntag auf Montag (wir berichteten) mussten auf der A7 kurz hinter Kirchheim zwei Fahrspuren gesperrt werden, um den Asphalt zu erneuern. Am Mittwochmorgen kippte dann auch noch ein Sattelzug auf der A5 bei Homberg/Ohm um, versperrte alle drei Fahrspuren und fing auch noch Feuer.

Der Verkehr musste ab Alsfeld umgeleitet werden und staute sich rund um das Kirchheimer Dreieck in Fahrtrichtung Süden auf allen Autobahnen auf einer Länge von über 25 Kilometern. Die Streifenwagen, die den Schwerlastverkehr von der Autobahn begleiten sollten, standen selbst bis zu 45 Minuten im Stau, bevor sie die Auffahrt Kirchheim und den unteren Parkplatz der Rastanlage erreichten. Dazu brannte die Sonne gnadenlos mit teilweise über 28 Grad Celsius vom Himmel.

Lastwagen unter der Lupe: Auf dem Parkplatz der SVG-Rastanlage kontrollierte die Polizei den Schwerlastverkehr rund um das Kirchheimer Dreieck. © TVNews-Hessen

Ebenso „gnadenlos“ waren die Kontrolleure bei der Untersuchung der Fahrzeuge: Trotz Hitze entdeckten die Beamten an vielen teilweise erhebliche Mängel, sodass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Extremfall war ein Schwertransport, dessen Ladung nicht nur zu hoch, sondern auch noch um mehrere Tonnen zu schwer war. Selbst ein auf dem Schwertransporter mitgeführtes Bobby Car war streng genommen nicht ordnungsgemäß verzurrt. Von einer Ahndung wurde da allerdings abgesehen.

Um Kontrollpersonal und Autofahrer angesichts der Temperaturen nicht unnötig zu strapazieren, wurde die Aktion zwei Stunden früher als geplant beendet. Ein detailliertes Ergebnis des Kontrolltages liegt noch nicht vor.

(Jens Krannich)