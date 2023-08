Polizei nimmt 36-Jährigen nach Verfolgungsfahrt fest

Weil er die Anhaltesignale eines Streifenwagens am Mittwoch, 23. August, gegen 2.50 Uhr auf der B 27 in Bad Hersfeld ignoriert hatte, sitzt ein 36 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger nun in Untersuchungshaft.

Kirchheim - Statt sich der Verkehrskontrolle zu unterziehen, brauste der Mann in seinem Opel Vectra zunächst über die Lange Heide davon. Um eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer zu verhindern, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld vor Goßmannsrode einen Streifenwagen quer auf die Fahrbahn. Der 36-Jährige raste jedoch über den Grünstreifen vorbei. Ein Beamter rettete sich durch einen Sprung zur Seite.

In Goßmannsrode durchbrach der Opel einen Zaun, fuhr über eine Weide und stoppte abrupt an einem leichten Abhang. Der Fahrer versuchte, zu Fuß zu flüchten, wurde aber geschnappt.

Im Auto des 36-Jährigen entdeckten die Einsatzkräfte zwei erlaubnispflichtige Messer und stellten diese sicher. Da bei dem 36-Jährigen zudem der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel bestand, wurde eine Blutentnahme vorgenommen.

Der 36-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Er wurde am vergangenen Donnerstag einer Haftrichterin am Amtsgericht in Bad Hersfeld vorgeführt, die Untersuchungshaft gegen den 36-Jährigen erließ. Im Anschluss wurde der Mann in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Bei der Verfolgungsjagd waren ein Streifenwagen und der Opel Vectra des 36-Jährigen schwer beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 27 000 Euro. Sowohl der Funkstreifenwagen als auch der Opel Vectra mussten abgeschleppt werden. Bei der wilden Verfolgungsfahrt hat es keine Verletzten gegeben.

