Porsche geriet unter Sattelzug – Fahrer verstorben

Von: Yuliya Krannich

Auf der Autobahn zwischen Alsfeld und Kirchheim ist am Dienstag der Fahrer eines Elektroporsche tödlich verunglückt. © Yuliya Krannich/TV-News Hessen

Ein tödlicher Unfall hat sich am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr auf der Autobahn zwischen Alsfeld und Kirchheim ereignet.

Kirchheim - Der Fahrer eines Porsche mit Elektroantrieb ist aus bisher ungekannter Ursache unter das Heck eines Sattelzuges geraten. Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim an der Unfallstelle, um den Fahrer aus seinem Fahrzeug zu bergen und ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen. (Yuliya Krannich/TV News Hessen)