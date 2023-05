Porträt: Der 12-jährige Finn Dänner ist Preisträger im Handschrift-Wettbewerb

Von: Thomas Klemm

Teilen

Finn Dänner aus Bosserode ist einer der Preisträger des Schülerwettbewerbs zum Tag der Handschrift. Zu seinen Hobbys gehört das Lesen von Comics und Büchern. Hier steht er vor seinem gut gefüllten Bücherregal. © Thomas Klemm

Der 12-jährige Finn Dänner aus Bosserode war beim hessenweiten Schülerwettbewerb zum Tag der Handschrift erfolgreich. Wir stellen den Sechstklässler im Porträt vor.

Bosserode – Ein bisschen aufgeregt war der zwölfjährige Finn Dänner aus Bosserode schon, im Landesmuseum Wiesbaden. Schließlich stand er zusammen mit einigen anderen Kindern im Mittelpunkt des Interesses und des Wohlwollens der zahlreichen Gäste in dem Haus. Der Sechstklässler aus der Blumensteinschule Wildeck gehörte zu den Auserwählten, die mit ihrem handgeschriebenen Brief beim hessenweiten Schülerwettbewerb „Träume“ zum Tag der Handschrift ganz vorn gelandet waren.

Immerhin 9500 Jungen und Mädchen hatten sich in Schulprojekten an diesem Wettbewerb beteiligt. Einhundert Briefe befand die Fachjury als preiswürdig. Unter ihnen war der „Traum“ von Finn Dänner, den dieser, sozusagen als Sahnehäubchen, als Gedicht verfasst hatte. Für diese Leistung wurde der Junge aus Bosserode und andere Schülerinnen und Schüler gestern in einem Festakt, an dem auch der hessische Kultusminister Alexander Lorz teilnahm, ausgezeichnet.

Bevor die Reise in die hessische Landeshauptstadt angetreten wurde, empfing der 12-Jährige den Reporter der Heimatzeitung zum Gespräch und entpuppte sich dabei als wissbegierige Leseratte mit vielen Interessen. Neben dem Lesen von Büchern und Comics als eine seiner Lieblingsbeschäftigung widmet Finn sich in seiner Freizeit der Arbeit in der örtlichen Jugendfeuerwehr, dem Training in der Gerstunger Kampfsportschule Berk und dem Üben am heimischen Klavier. Die Nachmittage sind damit zeitlich ziemlich ausgelastet.

Vormittags geht Finn in die Blumensteinschule in Obersuhl. Dort wartete auf ihn und seine Mitschüler eines Tages die Aufgabe, einen Brief handschriftlich zu formulieren. Ausgedacht hatte sich diesen Auftrag die Klassenlehrerin Carolin Allendorf. „Wir haben ein leeres weißes Blatt bekommen und ein liniertes Blatt zum Darunterlegen. Dann gings los. Das Thema war Träume und dazu ist mir halt etwas eingefallen“, sagt Finn cool.

Was er vom Briefeschreiben hält, formuliert der Bosseröder in einem Satz. „Ein Brief ist die Whatsapp von damals“, sagt er und spielt darauf an, dass er in seinem Alltag wohl eher auf die modernen Kommunikationsmöglichkeiten setzt als auf die klassischen Mittel.

Nach Beendigung der Aufgabe stellte sich jedenfalls heraus, dass das handschriftlich verfasste Gedicht das Beste war, was an diesem Tag in der Schulklasse entstand. Die Klassenlehrerin reichte Finns Arbeit zum Schülerwettbewerb ein und der Rest ist Freude. Auch die Eltern von Finn, Jeannine und Erik Dänner, sind begeistert über die Leistung ihres Jungen. „Wir haben zwar erst durch die Einladung zur Preisverleihung tatsächlich von dem Projekt erfahren und den Inhalt des Briefes kennengelernt“, sagt Mama Dänner. „Die Überraschung war groß. Wir sind aber sehr stolz auf die Leistung von Finn. Und der Brief hat mich wirklich zu Tränen gerührt.“

Mit dem bundesweit einzigartigen Wettbewerb soll Kindern und Jugendlichen mehr Wertschätzung für die eigene Handschrift vermittelt werden. Und „was erträumen sich Kinder und Jugendliche für ihre Zukunft, welches sind Traumorte oder Traumberufe. Was erträumen sie sich für ihre Eltern und Geschwister“, umschreibt die Wiesbadener Stiftung Handschrift das Ansinnen des Wettbewerbs.

Finn hat diese Vorgaben eindrucksvoll zu Papier gebracht. Auf der Fahrt in die Landeshauptstadt wurde der Zwölfjährige von seinem Papa Erik Dänner begleitet. Stolz beobachtete der, wie sein Filius im Rampenlicht stand und gefeiert wurde.

(Thomas Klemm)