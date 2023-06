Pro Bahn wünscht sich mehr Weitsicht bei Neubaustrecke Fulda-Gerstungen

Von: Jan-Christoph Eisenberg

Teilen

Stark frequentiert: Im Bahnhof Gerstungen wechseln Kali- und Kesselwagenzüge aus dem Kalirevier im Werratal Lokomotive und Fahrtrichtung. Durch diese Rangierfahrten wird der Durchgangsverkehr auf den Hauptgleisen behindert. © Jan Eisenberg

Der Fahrgastverband Pro Bahn sieht Schwachstellen beim bisherigen Planungsstand für die Schnellbahntrasse Fulda-Gerstungen und diese in einem Positionspapier zusammengefasst.

Hersfeld-Rotenburg – In dem Positionspapier begrüßen die Landesverbände Hessen und Thüringen das Infrastruktur-Großprojekt, mit dem die Fahrzeiten verkürzt und zusätzliche Kapazitäten im Schienenverkehr geschaffen werden sollen, grundsätzlich. Sie äußern allerdings zugleich die Befürchtung, dass die Planungen einseitig auf den Fernverkehr ausgerichtet werden und der gesamtbetriebliche Nutzen im Zusammenspiel mit Nahverkehrs- und Güterzügen zu kurz kommt. Am Übergang zu den Bestandsstrecken könnten sich als Folge ICEs und andere Züge gegenseitig behindern, befürchtet Markus Schmidt aus Vacha, der bei Pro Bahn Ansprechpartner für die Strecken im hessisch-thüringischen Grenzgebiet ist.

Anhand der aktuellen Planungen gehen die Fahrgast-Interessenvertreter davon aus, dass die Neubautrasse am östlichen Ende vor Gerstungen niveaugleich in die Strecke Halle-Bebra münden soll. Aus Richtung Eisenach kommende ICE-Züge würden somit auf den Weg nach Süden das Gegengleis kreuzen. Dafür müssten dann ostwärts fahrende Güter- oder Regionalzüge gestoppt werden. Diese wären anschließend gezwungen, an einer Steigung anzufahren, was wiederum nachfolgende Bahnen bremse.

Ob die Schnellstrecke vor oder nach dem Hönebacher Tunnel einmünden soll und dort gegebenenfalls eine zusätzliche Tunnelröhre nötig wird, sei im aktuellen Planungsstadium nicht erkennbar. Als weiteres Nadelöhr benennt Markus Schmidt den Bahnhof Gerstungen, für den in der bisherigen Planung keine Kapazitätsverbesserung vorgesehen sei.



Auf dessen Gleisen werde es aber schon jetzt eng, weil hier die Güterzüge vom und zum Kalirevier von Diesel- auf Elektrotraktion umgespannt werden und meist auch die Fahrtrichtung wechseln. Selbst nach der angedachten Elektrifizierung der Werratalbahn müsse die Lokomotive dafür ans andere Zugende umgesetzt werden und blockiere dabei die Hauptgleise

Der Streckenkorridor Fulda–Bad Hersfeld–Eisenach/Bebra gehört mit allein 250 Güterzügen in Nord-Süd-Richtung und vier ICE-Linien bereits jetzt zu einer der zentralen und damit besonders stark frequentierten Bahnstrecken in Deutschland. Markus Schmidt und seine Mitstreiter von den Pro-Bahn- Landesverbänden Hessen und Thüringen würden sich daher bei den Planungen für die Neubautrasse Fulda-Gerstungen mehr Weitsicht wünschen. „Ein Projekt dieser Größenordnung muss den Verkehrsanforderungen der kommenden 50 Jahren genügen, im Idealfall sogar darüber hinaus“, unterstreicht der Vachaer, der sich als Prokurist eines Bahnbau-Logistikunternehmens auch beruflich mit dem Schienenverkehr befasst.

In ihrem Positionspapier verweisen die Landesverbände auf das Ziel der Bundesregierung, die Fahrgastzahlen bis 2030 zu verdoppeln und den Marktanteil des Schienengüterverkehrs auf 25 Prozent zu steigern. Die Kapazität des Schienennetzes müsse daher zweifellos erhöht werden. Allerdings sehen die Landesverbände die Gefahr, dass bei dem Neubauprojekt Fern-, Nah- und Güterverkehr gegeneinander ausgespielt werden könnten und dabei insbesondere die Verlagerung von Fracht auf die Schiene ins Hintertreffen gerät.

Pro Bahn setzt sich deshalb für eine eisenbahnbetriebswissenschaftliche Untersuchung (EBWU) für den Raum Göttingen, Kassel, Fulda und Eisenach mit Prognosen zum Zugverkehr im Jahr 2040 ein. Zudem haben die Mitglieder bereits konkrete Engpässe identifiziert und erhoffen sich, dass diese in der anstehenden parlamentarischen Befassung des Projektes berücksichtigt werden. (Jan-Christoph Eisenberg)

Mehr zur Kritik der Fahrgastverbände an den Trassenplänen lesen Sie in der gedruckten Ausgabe unserer Zeitung.

Bahn darf Verfahren beschleunigen Für den geplanten Aus- und Neubau der ICE-Schnellfahrstrecke Fulda-Gerstungen kann auf ein Raumordnungsverfahren verzichtet werden. Das teilte Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir am Montag in Wiesbaden mit. Die DB Netz AG könne nun direkt beginnen, die Planungsunterlagen für die sogenannte Vorzugsvariante zu erstellen: Auf die Vorplanung folgt dann die Entwurfsplanung und schließlich der Antrag auf Genehmigung beim Eisenbahnbundesamt.