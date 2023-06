Prozess in Bad Hersfeld wegen Kinderpornos auf Facebook

Von: Mario Reymond

Das Amtsgericht in Bad Hersfeld. © Carolin Eberth

Eine Freiheitsstrafe auf Bewährung hat ein 32-jähriger Mann vor dem Amtsgericht in Bad Hersfeld erhalten, weil er kinderpornografische Videos über Facebook verschickt hat.

Bad Hersfeld – Weil er drei kinderpornografische Videodateien auf seinem Handy gespeichert hatte und eine davon am 30. März 2019 über Facebook an 25 andere Nutzer verschickte, hat ein mittlerweile in Berlin lebender 32 Jahre alter Mann vor dem Schöffengericht am Amtsgericht in Bad Hersfeld eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe erhalten.

Der Angeklagte räumte sämtliche Vorwürfe ein und bezeichnete sich als nicht pädophil. Er sei seit vier Monaten glücklich verheiratet. Das Video habe er nur aus Spaß verschickt.

Richterin Christina Dern machte dem Angeklagten deutlich, dass in diesem Video ein etwa fünf Jahre altes Mädchen von einem erwachsenen Mann penetriert werde. Das sei kein Spaß, sondern eine Straftat.

Zwei weitere derartige Videos waren dann von der Polizei am 14. Juli 2021 auf dem Handy des Mannes entdeckt worden, als ihm die Ermittler auf die Schliche gekommen waren.

Dabei geholfen hatte eine Organisation, die immer wieder Facebook auf der Suche nach verbotenen Inhalten in Augenschein nimmt. Mit Erfolg. Über eine IP-Adresse in Bad Hersfeld hatten die „Kontrolleure“ in Zusammenarbeit mit der Polizei schließlich den Angeklagten ausfindig gemacht. Für den Besitz der drei kinderpornografischen Videodateien und das Versenden des einen Clips wurde der 32-Jährige zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Die Strafe wird für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Im ersten Jahr der Bewährungszeit bekommt der 32-Jährige einen Bewährungshelfer an die Seite gestellt. Dieser soll auch darüber wachen, dass der Verurteilte seine auferlegten 100 Stunden gemeinnützige Arbeit binnen eines Jahres ableistet.

Bei der Urteilsfindung war das Schöffengericht den Forderungen von Staatsanwältin Maier gefolgt. Sie hatte bei der Abwägung aller für und gegen den Angeklagten sprechenden Tatsachen ins Feld geführt, dass es sich tatsächlich um nur drei Dateien mit kinderpornografischen Inhalten gehandelt habe. Das alleine schon spreche für die Glaubwürdigkeit des Angeklagten, der nach eigenen Angaben über keine pädophilen Neigungen verfüge.

Auch sei aus Sicht der Staatsanwältin Facebook nicht die Plattform, über die sich Pädophile mit diesen verbotenen Bild- oder Filmdateien versorgen würden. Das geschehe für gewöhnlich in verborgenen Bereichen des Darknets.

Das Urteil ist sowohl von Staatsanwältin Maier als auch dem Angeklagten angenommen worden. Es ist somit rechtskräftig. (Mario Reymond)