Radio schmort auf Herdplatte: Feuerwehr löscht Kellerbrand in Untergeis

Von: Yuliya Krannich

Einsatz in Untergeis: Während der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 324 voll gesperrt werden. © TV-News Hessen

Zu einem Kellerbrand an der Bundesstraße in Untergeis sind am Donnerstagmorgen gegen 9.20 Uhr die Feuerwehren aus der Gemeinde Neuenstein ausgerückt.

Untergeis – Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang aus dem Keller eines Wohnhauses dichter Qualm. Die Feuerwehrleute legten eine Schlauchverbindung zu dem auf einer kleinen Anhöhe stehenden Haus. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits vor dem Gebäude. Die Einsatzkräfte suchten unter Atemschutz im Keller nach der Brandursache und wurden auch schnell fündig. Auf der Kochplatte eines eingeschalteten, elektrischen Campingherdes war versehentlich ein Radio abgestellt worden, das sich durch die Herdplatte entzündet hatte. Das Feuer war schnell gelöscht und die Brandursache aus dem Haus gebracht.

Während des Einsatzes musste die Bundesstraße 324 in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von erheblicher Länge. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Zusammen mit Polizei und Rettungsdienst waren etwa 40 Einsatzkräfte ausgerückt. jk