Reaktionen in Hersfeld-Rotenburg: Krankschreibung per Telefon dauerhaft möglich

Von: Fabian Diekmann

Teilen

Bald sind sie wieder möglich: Krankschreibungen per Telefon. SYMBOL © Symbolfoto: Jens Büttner/dpa

Demnächst wird die telefonische Krankschreibung dauerhaft möglich sein. Unsere Zeitung hat Arbeitgeber und Mediziner zu den Konsequenzen dieser Entscheidung befragt.

Hersfeld-Rotenburg – Die telefonische Krankschreibung soll demnächst dauerhaft möglich sein. Das haben Bundestag und Bundesrat beschlossen. Ursprünglich wurde sie während der Pandemie eingeführt, um Arztpraxen zu entlasten. Nach mehreren Verlängerungen war die Regelung zum 1. April dieses Jahres ausgelaufen.

„In der Hochphase wurden die telefonischen Krankschreibungen gut angenommen“, sagt der Arzt Sebastian Auel, Obmann für ärztlichen Bereitschaftsdienst bei der Kassenärztlichen Vereinigung, aus Bad Hersfeld. „Etwa 80 Prozent davon waren wegen einer Corona-Infektion. Die meisten Patienten wollen aber lieber persönlich vom Arzt untersucht werden, weswegen sie wieder in die Praxen kommen.“



Laut Martin Ebel, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Hersfeld-Rotenburg, kommen die telefonischen Krankschreibungen auch bei ihm und seinen Kollegen gut an. „Während der Pandemie waren wir heilfroh, wenn Infizierte nicht in die Praxis kommen mussten,“ sagt der Bad Hersfelder Hausarzt. „Im Grunde ist es ein Gewinn für alle: Kranke Patienten müssen den Weg in die Praxis nicht auf sich nehmen und die Ärzte und Praxismitarbeiter weniger Angst vor Ansteckungen haben.“



Sicherheitsmaßnahmen während der Pandemie Die telefonische Krankschreibung war Teil der Sicherheitsmaßnahmen während der akuten Corona-Pandemie. Wer erkältet war, konnte sich so von seinem Arzt bis zu sieben Tage krankschreiben lassen. Das hat Arztpraxen entlastet und Infektionsgefahren – etwa in vollen Wartezimmern – reduziert. Das ist der Website der Bundesregierung zu entnehmen. Die Regelung war nach mehrmaliger Verlängerung am 1. April 2023 ausgelaufen. (tli)

Frank Klein von der Praxis Klein in Schenklengsfeld sagt, dass er telefonische Krankschreibungen auch vor Corona bereits genutzt hat. „Das ging aber nur, wenn ich die Patienten schon länger kannte,“ sagt Klein. „Besonders bei Erkältungs- oder Magen-Darm-Infekten war das hilfreich.“ Da dies aber rechtlich eine Grauzone sei, freue er sich, wenn es nun gesetzlich abgesichert werde.



Auch wenn Markus Kroker von der Praxis Kroker in Bebra auf telefonische Krankschreibungen zurückgreife, mache er dennoch lieber Hausbesuche. „Das ist auch weniger Aufwand für Patienten, denen es schwerfällt, in die Praxis zu kommen.“ Aber der Mediziner mahnt: „Der Herbst kommt und damit viele Infektionskrankheiten. Von daher könnten die telefonischen Krankschreibungen noch öfter zum Einsatz kommen.“

Arbeitgeber im Landkreis sind nicht besorgt

Arbeitgeber im Landkreis sind wegen der Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung nicht besorgt, dass sich Mitarbeiter häufiger krankschreiben lassen. „In den Hochphasen der Pandemie haben wir keine großen Veränderungen bei der Anzahl der Krankschreibungen verzeichnet,“ sagt Jasmin Krenz, Pressesprecher des Landratsamtes.

„Als Arbeitgeber wissen wir ja auch gar nicht, wie die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt wurde – ob persönlich oder per Telefon. Auch wenn die telefonische Krankschreibung für bestimmte Erkrankungen wieder eingeführt werden soll, erwarten wir dadurch keine großen Veränderungen.“

Ähnlich sieht es Michael Wudonig, Unternehmenssprecher von K+S: „Nach unserer Einschätzung wurden die telefonischen Krankschreibungen gut angenommen, aber nicht ausgenutzt.“ Diese Möglichkeit hätte den Mitarbeitern ein Stück Sicherheit gegeben, da sie in Arztpraxen keine Infektion mit Corona oder anderen Krankheiten riskieren mussten. Für die Zukunft sagt Wudonig, dass es natürlich vorkommen könne, dass die Hemmschwelle niedriger sei und sich Mitarbeiter ohne Vorstellung beim Arzt und ohne Krankheit eine Arbeitsunfähigkeit ausstellen lassen könnten.

„Wir haben aber keine großen Befürchtungen, dass es ausgenutzt werden könnte. Die Krankenquote lässt nicht auf einen Missbrauch dieses Angebotes schließen“, sagt Wudonig. Martin Ebel, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Hersfeld-Rotenburg, gibt auch von Ärzteseite aus Entwarnung; „Kein Arbeitgeber muss befürchten, dass wir ab der dauerhaften Einführung massenweise Patienten krankschreiben, weil es leichter für uns ist.“

Er ist sich sicher, dass damit sowohl von Seiten der Ärzte und Arztpraxen vonseiten von Seiten der Patienten verantwortungsvoll umgegangen wird. (Fabian Diekmann)