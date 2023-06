Regisseurin Tina Lanik hat sich in ihrer Inszenierung auf die Familiengeschichten konzentriert

Von: Christine Zacharias

Unterwegs zur nächsten Probe: Regisseurin Tina Lanik inszeniert „König Lear“ bei den Bad Hersfelder Festspielen 2023. © Christine Zacharias

In diesem Festspielsommer inszeniert Tina Lanik in Bad Hersfeld Shakespeares „König Lear. Wir haben mit der Regisseurin über ihre Sicht auf das Stück gesprochen.

Bad Hersfeld – Tina Lanik gehört zu den bekannten Größen im deutschsprachigen Theater. Ihre Inszenierungen eröffnen neue Sichtweisen und werden oft von der Kritik gefeiert. In diesem Festspielsommer inszeniert Tina Lanik in Bad Hersfeld Shakespeares „König Lear.

König Lear haben viele Menschen schon gesehen. Auch bei den Bad Hersfelder Festspielen wurde das Stück schon mehrfach gezeigt. Was erwartet die Zuschauer in Ihrer Inszenierung?

König Lear ist ja ein sehr umfangreiches Stück. Allein schon, was man raus streicht und was man drin behält, macht einen Riesenunterschied, auch wenn die Geschichte die gleiche ist. Wir haben jetzt eine Spieldauer von zwei Stunden zwanzig ohne Pause, das Stück geht aber im Original sechs Stunden. Wir haben also mehr als die Hälfte rausgestrichen. Ich habe mich sehr auf das Verhältnis von König Lear mit den Kindern konzentriert und im Parallelstrang von Gloucester und den Kindern. Auf der Familiengeschichte liegt der Hauptfokus.

Was haben Sie gestrichen?

Ganz viel am Ende, wo es noch wahnsinnige Verwicklungen zwischen den französischen Truppen und den englischen gibt und irgendwelche Boten hin und herlaufen. Wir haben auch nicht alle Figuren durchbesetzt. Man muss dann einfach ganze Stränge rausstreichen, weil man das Stück in der ursprünglichen Form nicht mehr zeigen kann. Unsere Sehgewohnheiten sind ja ganz andere und wir kriegen viel schneller mit, wer wer ist, als das vielleicht noch vor ein paar Hundert Jahren der Fall war, wo’s noch kein Fernsehen und kein Netflix gab. Der Kern des Stücks ist da, aber die Ausschmückungen sind weg.

Welche Übersetzung verwenden Sie?

Die von Miroslava Svolikova. Diese Übersetzung wird jetzt sehr oft gespielt, weil sie einerseits sehr nah am Original, andererseits aber sehr modern und verständlich ist. Sie ist in Prosa und nicht im Versmaß und für die Zuschauer leichter zugänglich – und auch für die Schauspieler. Svolikova ist selber auch Autorin und das merkt man schon, ob jemand „nur“ Übersetzer ist oder selber auch schreibt. Vieles muss einfach in die heutige Zeit übertragen werden, weil die Zuschauer heute gar nicht mehr verstehen, was damals gemeint war. Das ist die Aufgabe einer guten Übersetzung: Den Text für uns zugänglich zu machen, ohne den Sinn zu verändern.

Wie sind Sie drauf gekommen, die Rolle des König Lear mit einer Frau zu besetzen und was wollen Sie damit vermitteln?

Es war für uns tatsächlich eine Bedingung, dass den Lear nicht nur eine Frau, sondern Charlotte Schwab spielt. Wir kennen uns aus der Arbeit sehr gut, sie ist im richtigen Alter dafür und sie kann es als Schauspielerin spielen. Ich denke, wenn wir die klassischen Stücke weiter spielen wollen, in denen es kaum Frauenrollen gab, schon gar nicht für etwas ältere Frauen – bei Shakespeare wurde ohnehin alles von Männern gespielt – müssen wir Rollen für Frauen schaffen. Dabei geht es mir gar nicht darum, missionarisch zu sein. Für einen Mann wäre es gar keine Frage, dass er diese Rolle spielt. Aber für Frauen gibt es im klassischen Theater solche Rollen nicht. Insofern fand ich es richtig, dass der Lear mit einer Frau besetzt ist. Außerdem kann sie, da sie kein Mann ist, noch mal anders auf eine Männerfigur blicken, die sehr manipulativ und sehr patriarchalisch ist, als das vielleicht ein Mann tun würde.

Auch der Narr wird von Frauen gespielt – und gleich von drei Frauen. Haben Sie da einen feministischen Ansatz? Oder wollen Sie einfach weitere gute Frauenrollen schaffen.

Der Narr wurde immer schon weiblich und männlich besetzt, weil die Figur keine geschlechtliche Zuschreibung hat. Die Dreiteilung entsprang daraus, dass das Lears inneren Stimmen sind und gleichzeitig die drei Töchter widerspiegelt. Diese Besetzung war also eher aus einem inhaltlichen Gedanken.

In Bad Hersfeld ist in den letzten Jahren der Ruf nach einem Klassiker laut geworden, weil es mehrere Theaterfassungen von Filmen und Romanen gab. Inszenieren Sie lieber Klassiker oder moderne Theaterstücke?

Ich hab sehr, sehr viele zeitgenössische Stücke gemacht, auch viele Uraufführungen. Ich mag beides, auch Romanadaptionen. Der Reiz liegt in der Vielfalt. Ich würde mich da nicht festlegen wollen, aber man merkt schon, dass das Publikum wieder mehr Klassiker sehen will. Diese Diskussion gibt’s ja allerorten.

Ist dann auch die Bereitschaft da, sich auf Klassiker einzulassen, die modernisiert sind oder erwarten die Leute das gute alte Kostümtheater?

Es ist ganz schwierig, Prognosen über das Publikum zu machen, weil man das ja immer nur erahnen kann. Die Zuschauer wachsen natürlich mit dem, was sie sehen. Man sollte das Publikum nie unterschätzen. Wenn’s gut gemacht ist, gehen die Leute meistens mit. Es ist ja schön, wenn man einen alten Stoff hat, der auch etwas aus unserer Gegenwart erzählt. Das ist ja eher etwas Positives. Und Kostüme haben wir natürlich auch.

In einer Kritik zu einer Ihrer Inszenierungen wird Ihnen eine „Lust am Spektakel“ zugeschrieben. Stimmt das? Ist Spektakel notwendig, um Publikum ins Theater zu locken?

Nein! Aber Sie können natürlich so eine große Bühne nicht mit Klein-Klein bespielten. Das Spektakel hängt immer auch von der Größe der Bühne ab und von den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Hier, bei der Größe dieser Bühne, arbeitet man natürlich anders als in einem kleinen Raum, in dem 200 Personen sind. Hier sitzen die Zuschauer weit weg, und man hört auch die Außengeräusche. Der Ort als solches hat viel Ablenkungspotenzial, da ist es schon wichtig, die Leute immer wieder mitzunehmen.

Sie haben Ihren Plan, in den diplomatischen Dienst zu gehen, für das Theater aufgeben. Was reizt Sie am Theatermachen?

In gewisser Weise sind sich beide Felder nicht unähnlich. Ich habe damals Politikwissenschaften in Wien studiert und das Studium war sehr eng verbunden mit dem Sitz der UNO in Wien. Da hätte man sehr leicht zur UNO nach New York gehen können. Heute frage ich mich manchmal, auf welchem Kontinent ich jetzt wohl wäre. Die Welt ist ja auch nicht einfacher geworden. Insofern ist es gut, dass ich im Theater gelandet bin.

Und warum dann Theater?

Das hat sich tatsächlich durch eine Hospitanz, die ich in den Semesterferien gemacht habe, ergeben. Das fand ich so toll, dass ich letztendlich hängen geblieben bin. Ich habe erst noch versucht, nebenher weiter zu studieren, habe mich dann aber fürs Theater entschieden.

War Ihnen immer klar, dass Sie Regie machen wollen?

Ja, das war dann tatsächlich der Plan.

Sie wollten ja ursprünglich 2020 die „Italienische Nacht“ hier in der Stiftsruine auf die Bühne bringen. Jetzt haben Sie zwar viele der Schauspieler, die damals eingeplant waren, mitgebracht, aber ein anderes Stück. Sehen wir die „Italienische Nacht“ in späteren Jahren noch?

Wir waren damals schon relativ weit, aber dann kam Corona. Allerdings hatten wir noch nicht mit den Proben angefangen. Es hätte sich komisch angefühlt, wenn wir das jetzt einfach übernommen hätten. Wir haben jedenfalls nie ernsthaft diskutiert, die „Italienische Nacht“ noch mal aufzunehmen.

Wie ist denn Ihr Eindruck von Bad Hersfeld und der Stiftsruine?

Wir fühlen uns hier alle super wohl. Die Stiftsruine ist natürlich ein toller Ort. Normalerweise arbeiten wir ja im Finstern, in schwarzen Guckkastenbühnen. Freilicht ist für alle, die das noch nie gemacht haben, etwas ganz Besonderes. Da muss man mit Widrigkeiten, wie dem Wetter, Hitze oder Regen umgehen und nachts wird es dann kalt.

Haben Sie früher schon Freilichttheater gemacht?

Nein, das ist das erste Mal. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Bisher hatten wir echt Glück mit dem Wetter.

Zur Person: Die Regisseurin Tina Lanik Tina Lanik wurde in Paderborn geboren und ist in Stuttgart aufgewachsen. Sie studierte Politikwissenschaft in Wien und begann bereits während des Studiums als Regieassistentin am Schauspielhaus Wien zu arbeiten. Zwei Jahre lang war sie die persönliche Assistentin von Luc Bondy. Seit 2002 inszenierte Lanik regelmäßig am Residenztheater in München. Von dort kennt sie zahlreiche Darsteller der „König Lear“-Inszenierung in der Stiftsruine. 2003 erhielt Tina Lanik den Kurt-Hübner-Regiepreis und wurde von „Theater Heute“ zur Nachwuchsregisseurin des Jahres gewählt. Lanik hat außerdem an vielen großen Bühnen inszeniert, zum Beispiel am Deutschen Theater Berlin, dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg, dem Schauspielhaus Zürich und dem Wiener Burgtheater. Seit 2014 ist sie auch als Opernregisseurin tätig. zac

