Etablierter Cloud-Provider aus der Region setzt auf Qualität

Von: André Kaminski

Im eigenen Rechenzentrum der rhöncloud GmbH: (von links) Manuel Bittorf, Philip Enders und Sarah Möller. © rhöncloud GmbH

Hier ein versuchter Hacker-Angriff, da komplizierte Tools, um mit den Mitarbeitern im Home-Office zu kommunizieren. Wer Verbesserungsbedarf erkennt, wendet sich an die Experten von rhöncloud.

Denn das Team weiß, wie Unternehmen ihre IT-Architektur aufstellen müssen, um leistungsfähig und sicher zu agieren. „Wir bieten innovative, cloudbasierte IT- und Kommunikationslösungen für mittelständische Unternehmen, Kommunen und Smart Citys in einem eigenen Rechenzentrum – mitten in Deutschland“, sagt Manuel Bittorf von rhöncloud.

rhöncloud: individuelle Beratung, professionelle Planung, moderne Technologie

Seit 2016 agieren die Experten in Tann in der Rhön. „Als etablierter Cloud-Provider stehen wir in der gesamten Region für moderne Lösungen, Kompetenz und Zuverlässigkeit. Von individueller Beratung, professioneller Planung, moderner Technologie bis hin zur kompetenten Dienstleistung rund um Ihre IT-Bedürfnisse verstehen wir uns als Dienstleister auf Augenhöhe“, führt Bittorf weiter aus.

Mit den Cloud-Lösungen erhalten Kunden mehr Zeit, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, und das zu jeder Zeit, an jedem Ort und mit den verschiedensten Endgeräten. Dabei legt das Team Wert auf professionelle, skalierbare, nachhaltige Lösungen, die den Kunden einen messbaren Erfolg bei der Erledigung ihrer Kerngeschäfte ermöglichen.

Optimale Ausnutzung der vorhandenen Kapazitäten

rhöncloud stellt alle gängigen Bestandteile einer herkömmlichen IT‑Infrastruktur, wie beispielsweise Server, Rechenkapazitäten, Speicherplatz sowie Archiv-, Backup- und Restore-Systeme, über das eigene Rechenzentrum bereit. Die Verteilung der vorhandenen Ressourcen erfolgt automatisiert und ermöglicht die optimale Ausnutzung der vorhandenen Kapazitäten.

Zusätzlich übernimmt rhöncloud auch die Wartung und sorgt unter anderem für Daten- und Ausfallsicherheit. „Als zertifiziertes Unternehmen schaffen wir Vertrauen und bescheinigen eine überdurchschnittliche Qualität von Produkten und Services“, erklärt Manuel Bittorf. „Wir schaffen flexible und moderne Lösungen, die Freiraum schaffen, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.“

Kontakt:

rhöncloud GmbH

Obertannweg 3

36142 Tann (Rhön)

Tel.: 06682 / 212003-0

info@rhoencloud.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr