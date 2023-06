Richtfest der Firma Garbe Industrial Real Estate im Unternehmenspark Ludwigsau

Die neuen Logistikhallen der Firma Garbe Real Estate aus der Vogelperspektive. © Drohnenaufnahme: Fabricon

Im Gewerbegebiet Mecklar-Meckbach in Ludwigsau wird am heutigen Dienstag des Richtfest für die Logistikhallen der Firma Garbe Industrial Real Estate gefeiert.

Ludwigsau – Im Gewerbegebiet Mecklar-Meckbach in Ludwigsau wird am kommenden Dienstag das nächste Richtfest gefeiert: Die Firma Garbe Industrial Real Estate baut dort auf einer Fläche von rund 172 000 Quadratmetern ein aus neun Hallen bestehendes Logistikzentrum mit einer Gesamtfläche von rund 86 000 Quadratmetern – das entspricht einer Größe von rund 13 Fußballfeldern. Das Investitionsvolumen beträgt nach Angaben der Firma Garbe rund 100 Millionen Euro.

Der Hallenkomplex der Firma Garbe ist damit die dritte und größte Logistikimmobilie neben DHL und Pfenning-Logistics in dem interkommunalen Gewerbegebiet. Bis zum Jahresende soll der Bau fertiggestellt sein. Das Gewerbegebiet ist damit fast vollständig bebaut. Der Landkreis (51,6 %), Bad Hersfeld (19,36 %), Rotenburg, Bebra und Ludwigsau (jeweils 9,68 %) sind die Gesellschafter des Areals, das als Unternehmenspark Bad Hersfeld-Ludwigsau durch die Wirtschaftsförderung des Kreises vermarktet wird.

Noch wühlen sich auf der Baustelle die Bagger und schweres Baugerät durch den Boden. Große Kräne bugsieren Lasten auf einen noch im Rohbau befindlichen Gebäudeteil, während in anderen Hallen bereits der Boden verlegt und die Sprinkleranlage installiert werden. Immer neue Lastwagen liefern Baumaterial und müssen dabei auf engstem Raum zwischen Baufahrzeugen, Containern und Erdaushub rangieren.

Wer letztlich in die Hallen einzieht, ist noch offen. „Wir sind mit mehreren namhaften Mietinteressenten im Gespräch“, sagt Adrian Zellner, Mitglied der Geschäftsleitung von Garbe Industrial Real Estate. Die Hallen werden dann nach den Vorgaben der Mieter ausgebaut.

Für die Arbeiten auf der Großbaustelle ist Andreas Pfalzgraf aus Bad Hersfeld verantwortlich. Er ist Projektleiter des Logistikbau-Unternehmens Fabrikon GmbH aus Kassel. Für die genehmigungsfähige Planung war Martin Reinhardt aus Cornberg zuständig. Die Firma Fabrikon hat mit örtlichen Unternehmen wie der Firma Beisheim aus Bebra, anderen regionalen Unternehmen, aber auch bundesweit agierenden Spezialisten in nur rund einem Jahr den Hallenneubau hochgezogen. In Spitzenzeiten sind bis zu 150 Bauarbeiter auf der Großbaustelle tätig.

Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Umweltverträglichkeit und dem Schutz der Anwohner. „Der gesamte Lieferverkehr findet zwischen den beiden Hallenkomplexen statt, die den Lärm schlucken“, erläutert Andreas Pfalzgraf. Zudem wurde eigens eine Lärmschutzwand zum Ortsteil Meckbach errichtet, die später noch zwischen den Gebäudeteilen erweitert wird. Außerdem erhält der Garbe-Komplex eine eigene Zufahrt zur Kreisstraße K1, um die schon arg strapazierte Zuwegung zu DHL und Pfenning zu entlasten.

Auf dem riesigen Flachdach der Hallen ist alles für eine Photovoltaikanlage vorgerüstet, die bis zu 9,7 Megawatt Strom produzieren könnte – weit mehr, als Garbe selbst braucht. Leider auch weit mehr, als das Stromnetz in Ludwigsau aufnehmen kann. Deshalb werden nur 2,6 Megawatt realisiert. Für mehr steht man jederzeit in den Startlöchern. Die Hallen sind zudem nach höchsten Maßstäben gedämmt. Garbe strebt eine Zertifizierung des Gebäudes nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an.

Bis zu 180 Mitarbeiter pro Schicht sollen bald in dem Hallenkomplex arbeiten. Welche Waren sie umschlagen werden hängt davon ab, welcher Mietinteressent am Ende den Zuschlag erhält. (Kai A. Struthoff)