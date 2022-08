Roboter helfen Landwirt in Königswald beim Melken und Füttern

Von: Carolin Eberth

Programmierter Helfer im Kuhstall: Ein Futteranschieber-Roboter bringt das Futter alle zwei Stunden wieder näher an den Trog im Stall von Landwirt Alexander Wetzel aus Königswald. © Carolin Eberth

Roboter, Laser, Algorithmen und Massagebürsten – in modernen Kuhställen wird Technik immer wichtiger. Auch Landwirt Alexander Wetzel aus Königswald setzt auf programmierte Helfer.

Königswald – Wenn Alexander Wetzel seine 120 Milchkühe melkt, dann muss er nicht mehr selbst Hand anlegen. Denn seit Mai sind drei Roboter seine Helfer – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Zwei Melkroboter stehen im Stall und können von seinen Tieren selbstständig aufgesucht werden. Ein weiterer Roboter schiebt ihnen alle zwei Stunden Futter vor die Nase. „Dank der drei Roboter habe ich nun jährlich eine Zeitersparnis von 1000 Arbeitsstunden“, sagt Wetzel.

Kommt eine Kuh in den Melkstand, erkennt der Roboter am Halsband, welches Tier es ist. Vor der Kuh füllt sich ein Kübel mit Kraftfutter, hinten ermitteln eine Kamera und ein Laser die Position der Zitzen an ihrem Euter. Bürsten säubern das Euter, ein Roboterarm dockt die Melkbecher an die Zitzen an – und die Milch fließt.

Wer zuerst kommt, melkt zuerst: Brav in der Schlange stehen die Kühe im Stall in Königswald, um nacheinander in den Melkstand zu gehen. © Carolin Eberth

Wetzel kann währenddessen am Computer genau nachvollziehen, wann die Kuh das letzte Mal beim Melken war, wie viel sie sich seither bewegt hat, wie viel sie gefressen und wie lange sie wiedergekäut hat. Wer die verfressenste und die unsportlichste Kuh im Stall ist, ist seither also auch kein Geheimnis mehr.

Anhand von Sensoren wird die frisch gemolkene Milch anschließend nach Farbe, Konsistenz, Temperatur, Leitfähigkeit, Fettgehalt, Milcheiweiß und Zellanzahl untersucht. „Im Durchschnitt geben meine Kühe 31 Liter Milch am Tag. 60 Liter geben auch manche Kühe, das ist das Maximum“, sagt Wetzel.

Landwirt Wetzel: Der eigentliche Gewinner ist das Tier

Der Gewinner durch den modernen Kuhstall sei nicht nur der Landwirt, der sich viel Arbeit ersparen kann. „Der eigentliche Gewinner ist das Tier. Meine Kühe sind seither viel ruhiger, haben weniger Stress, sie können sich ihren Tag selbst einteilen und zum Melken gehen, wann es ihnen am besten passt. Sie haben einfach viel mehr Freiraum“, sagt Wetzel. „Außerdem haben wir nun viel genauere Daten über ihre Gesundheit, weshalb wir auch bei Abweichungen viel schneller eingreifen können. Gibt es ein Problem, werde ich direkt auf meinem Handy benachrichtigt.“ 350 000 Euro hat er für die moderne Roboter-Technik investiert.

Manche seiner Tiere brauchten am Anfang eine Weile, um sich an die Roboter zu gewöhnen, sagt der Königswalder Landwirt. „Nun kommen sie aber gerne, auch wegen des Lockfutters, das sie während des Melkens bekommen.“

Zum Wellness-Programm im Kuhstall von Landwirt Alexander Wetzel aus Königswald gehören elektrische Kratzbürsten, mit denen sich die Kühe Kopf und Rücken massieren lassen können. © Carolin Eberth

In Wetzels Stall gibt es mittlerweile nicht nur mehr Technik, sondern auch mehr Platz als früher. Die 120 Kühe bewegen sich frei und können zwischen 170 Liegebuchten wählen. Der neue Stall – 2010 gebaut – ist lichtdurchflutet und wenn es das Wetter zulässt, öffnet Alexander Wetzel die Seitenwände und Tore. Dazu gibt es einen Wellnessbereich im Stall mit Massagebürsten, die sich bei Berührung zu drehen beginnen. Und dann gibt es noch eine Art Kuhdusche, die die Tiere an heißen Tagen mit Wasser abkühlt. (Carolin Eberth)