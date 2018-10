Rodgau Monotones beim Lollsfestival: Enner, zwoon, dräi – Nudelholz

Bad Hersfeld. Mit einem lautstarken "Bruder Lolls" begrüßte das Publikum auf dem Linggplatz am Donnerstag die „Rodgau Monotones“ und stürzte die Musiker damit in Verwirrung.

"Was rufen die denn da?", fragten die Bandmitglieder sich ein ums andere Mal und versuchten zu verstehen, was ihnen das entgegen geschmettert wurde. Dementsprechend oft lösten sie mit einem „Attacke!“ wie auf Knopfdruck die Antwort der Hersfelder aus. Es könne eigentlich nur „Nudelholz“ am Schluss heißen, waren sie sich schließlich einig.

Auf jeden Fall hatten Band und Publikum jede Menge Spaß miteinander. Mit Jubel wurde jeder alle Hit der Rodgaus begrüßt und textsicher mitgesungen. Die Band spannte ihre Fans auch immer wieder ein zum Mitsingen, Winken, Klatschen, Schunkeln – was eben grade gefragt war und musste nie lange bitten.

Emotional angesprochen

Dabei gingen die Zuschauer nicht nur beim hessischen Party-Pop mit witzigen Texten, für den die „Rodgau Monotones“ seit den 80er-Jahren bekannt sind richtig ab, sondern hörten auch bei den leiseren, nachdenklichen Liedern aufmerksam zu. Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und ihrer guten Laune verstand es vor allem Sängerin Kerstin Pfau, die Fans emotional anzusprechen.

Für die coolen Sprüche waren dagegen vor allem Sänger Peter „Osti“ Osterwold und Gitarrist Albrecht „Ali“ Neander zuständig, die dem Publikum glaubhaft versicherten, Hessen sei eine große Seefahrernation gewesen und ahle Wurst möge sogar der Yeti. Den spielten die Zuhörer dann gleich nach, mit oder ohne Rückenwind.

+ Rodgau Night of the Proms: Mit Fähnchen jubelten die Fans den Rodgau Monotones zu, die volle Lotte Party machten und zeigten, dass die Hessen nach wie vor im Kommen sind. Fotos: Christine Zacharias

Dabei gönnten die Rodgaus weder sich noch ihrem Publikum eine Pause. Schlag auf Schlag kam ein Hit nach dem anderen, manchmal blieb kaum Zeit zum Klatschen und Jubeln. Gut zwei Stunden machte die Band Party für die Lollsbrüder und -schwestern, dann verabschiedeten die Musiker sich mit einem ACDC-Song als Zugabe von ihren Fans.

Ermöglicht wurde der Auftritt der beliebten Band, die sich beim Lollsfestival als echter Publikumsmagnet erwies, durch die Unterstützung von Dirk Schade und dem Autohof Bad Hersfeld mit den Partnern Tank und Rast (Esso und Rosi's), Burgerking und VR-Bankverein, die den Löwenanteil der Kosten übernahmen.

Von Christine Zacharias