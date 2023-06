Tanz, Gesang und Sonnenschein: Ronshäuser zelebrierten ihr Dorffest

Die Ulfeperlen sorgten mit den ESV-Fußballern für tänzerische Unterhaltung. © Philipp Ling

„Wir sind ein harmonisches Dorf – und sehr feierfreudig“, erklärt Christian Seidel, der in diesem Jahr die Organisationsleitung übernommen hat.

Ronshausen – Das Dorffest Ronshausen ist seit jeher etwas Besonderes. Nachdem es im letzten Jahr wegen Corona verschoben werden musste, freuten sich die Ronshäuser ganz besonders auf die Wiederauflage. Denn das Dorffest ist ein Beitrag zur lebendigen Dorfgemeinschaft. „Wir sind ein harmonisches Dorf – und sehr feierfreudig“, erklärt Christian Seidel, der in diesem Jahr die Organisationsleitung übernommen hat. Es ist darüber hinaus ein Ausweis des regen Vereinslebens im Dorf, denn die mehr als 20 Vereine beteiligen sich an der Organisation und sorgen für ein abwechslungsreiches Catering.

Anders als die Kirmes, die sich eher an ein jüngeres Publikum und Gäste von auswärts richtet, soll das Dorffest für alle Ronshäuser da sein. Es findet normalerweise im dreijährigen Rhythmus statt, damit es nicht in Konkurrenz mit der jährlichen Kirmes tritt – nur dieses Mal mussten die Ronshäuser wegen der Corona-Pause ein Jahr länger auf ihr Fest warten.

Los ging’s am Samstag um 15.30 Uhr mit dem Fassbieranstich. Mit zwei gekonnten Schlägen trieb Bürgermeister Markus Becker den Hahn ins Fass und zapfte die ersten Freibiere.

Für Unterhaltung sorgte am Eröffnungstag die Tanzgruppe Ulfeperlen, die zusammen mit den Fußballern des ESV Ronshausen eine Cheerleader-Darbietung einstudiert hatte.

Ein besonderes Highlight war der Auftritt des Männergesangvereins 1854 Marienberghausen, denn dieses Gastspiel war ganz zufällig zustande gekommen. Die Sangesbrüder aus dem Oberbergischen Kreis bei Köln waren gerade auf Wochenendtour in der Region unterwegs, unter anderem stand ein Besuch im Erlebnisbergwerk Merkers auf dem Programm. Bei der Planung waren sie auch auf das Dorffest aufmerksam geworden, und so ein kleines Fest in familiärer Atmosphäre schien ganz nach ihrem Geschmack zu sein. Deshalb boten sie Christian Seidel an, die Ronshäuser mit einigen Kostproben ihrer Sangeskunst zu unterhalten. Wie es scheint, ist das Dorffest Ronshausen schon weit über die Grenzen Nordosthessens hinaus bekannt.

Weiter ging’s am Abend mit Lothar’s One-Man-Show und einer bunten Musikauswahl für Jung und Alt, während im Disco-Zelt das Tanzbein geschwungen wurde. Und auch am Sonntag warteten noch einige Programmhighlights auf die Besucher, unter anderem ein Auftritt der Band „Sound Express“ mit dem Wildecker Herzbuben Wolfgang Schwalm. (Philipp Ling)