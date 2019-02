Haushaltsentwurf: Ronshausen zum dritten Mal in Folge ohne neue Schulden

Größtes Investitionsprojekt: Das geplante Neubaugebiet zwischen Goethestraße, Am Geldacker und der Hersfelder Straße in Ronshausen.

Die Gemeinde Ronshausen plant 920.000 Euro für die Erschließung des Neubaugebietes Hersfelder Straße ein.

Auch in diesem Jahr – dem dritten in Folge – soll es in der Gemeinde Ronshausen wieder einen ausgeglichenen Haushalt geben. Den Entwurf des aktuellen Zahlenwerkes legte Bürgermeister Markus Becker am Donnerstagabend im Machtloser Dorfgemeinschaftshaus den Gemeindevertretern vor.

Auch mit diesem Haushalt halte Ronshausen also die im Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen vereinbarten Kriterien ein, erklärte Becker in der Sitzung des Gemeindeparlamentes. Das Jahresergebnis weist laut Becker einen Überschuss von 53.000 Euro aus.

Mit drei geprüften ausgeglichenen Haushalten in Folge könne die Gemeinde im Laufe des Jahres 2020 aus dem Schutzschirm entlassen werden, sagte Becker. „Wir haben einen Haushaltsplan erstellt, der uns in die Zukunft von Ronshausen investieren lässt und der mit einem Ergebnisüberschuss abschließt“, sagte der Verwaltungschef.

Investitionen

Das Investitionsvolumen 2019 beträgt insgesamt 1,7 Millionen Euro – 1,4 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Größter Posten ist die Entwicklung von 24 Bauplätzen im geplanten Neubaugebiet Hersfelder Straße. „Bis auf eine noch fehlende Entscheidung wollen alle Eigentümer das Rohbauland an die Gemeinde verkaufen“, erklärte Becker. Die rund 25.000 Quadratmeter kosten insgesamt 387.000 Euro. Für die Erschließungskosten müsse die Gemeinde mit 920.000 Euro in Vorleistung gehen.

„Die Finanzierung ist durch einen entsprechenden Kredit gesichert, der dann durch den Verkauf der Baugrundstücke zurückgezahlt werden kann“, sagte Becker. In der mittelfristigen Planung gehe die Gemeinde davon aus, im Schnitt jedes Jahr zwei Baugrundstücke verkaufen zu können.

In den Badepark Ronshausen will die Gemeinde 196 000.Euro fließen lassen. Damit soll unter anderem die 25 Jahre alte Heizungsanlage modernisiert und eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung auf den Dächern errichtet werden.

Für die Ronshäuser Feuerwehr steht die Ersatzbeschaffung eines Katastrophenschutzfahrzeuges im Haushaltsplan. 120 000 Euro sind hierfür vorgesehen. 33.000 Euro stecken die Ronshäuser in die Erweiterung ihres Straßenbeleuchtungsnetzes. Investiert wird zudem in die Digitalisierung in der Verwaltung: Die im Jahr 2012 angeschaffte EDV-Anlage reicht für die modernen Anforderungen nicht mehr aus und muss ausgetauscht werden. Für das Projekt sind 30.000 Euro vorgesehen. Zudem gibt es viele weitere kleinere Investitionsvorhaben.

Steuern bleiben gleich

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B bleiben unverändert bei 650 Prozent. Auch der Gewerbesteuersatz ändert sich nicht – er liegt bei 420 Prozent. „Aufgrund der guten Finanzlage konnte auf die gemäß Schutzschirmvertrag vorgesehene Anhebung der Hebesätze verzichtet werden“, erklärte Becker.

Zuwächse bei der Gewerbesteuer von 75.000 und den Einkommenssteueranteilen der Gemeinde von 56.000 Euro lassen die Gemeinde mit höheren Einnahmen planen, obwohl sich im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs insgesamt ein Minus von 127.000 Euro ergibt, was laut Becker hauptsächlich auf die stark gesunkenen Schlüsselzuweisungen zurückzuführen ist.